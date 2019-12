Es geht um alles!

Am letzten Spieltag der Gruppenphase in der Champions League fällt die Entscheidung, welche Teams weiter vom Gewinn des begehrten Henkelpotts träumen dürfen. FC Bayern und RB Leipzig können bereits fürs Achtelfinale planen, aber auch Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen haben noch die Chance, in die K.o.-Phase einzuziehen.

Vertrauen in die beiden West-Klubs kann sich dabei lohnen - und wer den Blick schon weiter nach vorne richten möchte, dem winkt bei einer erfolgreichen Europapokal-Saison der Bundesliga-Teams ein richtiger Geldsegen.

Die Ausgangslage für Borussia Dortmund vor dem Gruppenfinale ist klar: Um ins Achtelfinale einzuziehen, muss der BVB gegen Slavia Prag mehr Punkte holen als Inter Mailand im Parallelspiel gegen den FC Barcelona. Hoffnung macht die Heimstärke des BVB: Seit Ende April (!) hat der BVB kein Heimspiel mehr verloren, in der Champions League in dieser Saison den FC Barcelona an die Wand gespielt und gegen Inter Mailand einen 0:2-Rückstand noch gedreht. Für ein Weiterkommen der Borussia gibt es das 2,3-fache des Einsatzes. Hier wetten!

Nach drei Pleiten an den ersten drei Spieltagen schien Bayer Leverkusen in der Gruppe D bereits mausetot, nach Siegen gegen Atlético Madrid und bei Lokomotive Moskau ist das Überwintern in der Königsklasse aber plötzlich wieder in Reichweite. Wer erfolgreich darauf wettet, dass die Werkself noch an Atlético vorbeizieht, dem winkt ein ordentlicher Zahltag: Für zehn Euro Einsatz gibt es 80 Euro raus (Quote: 8,0). Hier wetten!

Der FC Bayern und RB Leipzig sind bereits weiter, der BVB und Leverkusen könnten noch nachziehen. Womöglich kann sich im neuen Jahr also ein Bundesliga-Quartett Hoffnungen machen, den Henkelpott nach 2013 erstmals wieder nach Deutschland zu holen. Damals waren mit Dortmund, Bayern und Schalke sogar nur drei Bundesligisten weitergekommen, am Ende standen sich dennoch der BVB und die Münchner in einem rein deutschen Finale gegenüber.

In diesem Jahr können Sie bereits mit einer deutschen Mannschaft unter den letzten Vier richtig abkassieren: Für einen Halbfinaleinzug des BVB gibt es beispielsweise das 13-fache des Einsatzes raus, ein Finaleinzug von RB Leipzig wird sogar mit einer 17er-Quote belohnt.

Gewinnt eine deutsche Mannschaft den Titel, kann sich das erst recht lohnen: Mit zehn Euro Einsatz winken bei einem Triumph der Dortmunder zum Beispiel satte 700 Euro Auszahlung! Hier wetten!

Wie das neue RB Leipzig unter Julian Nagelsmann bisher durch die Bundesliga pflügt, ist mehr als beeindruckend - und auch in der Königsklasse steht der Einzug in die K.o.-Phase bereits vor dem letzten Gruppenspieltag fest. Nicht wenige Experten trauen den Leipzigern nach dem verlorenen Pokalfinale in der Vorsaison nun den ersten Titelgewinn zu.

Oder ist sogar noch mehr drin? Holt RB das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal, gibt es dafür aktuell das 28-fache des Einsatzes zurück - bei einem Triple-Gewinn winken mit 10 Euro Einsatz gar sagenhafte 10.000 Euro Auszahlung (Quote: 1000). Hier wetten!