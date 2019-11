Die Pressestimmen zu Lewandowskis Viererpack zum Durchklicken:

Begeistert zeigten sich die internationalen Gazetten vom Viererpack von Bayern Münchens Super-Stürmer Robert Lewandowski beim 6:0 in der Champions League bei Roter Stern Belgrad in 14:31 Minuten am Dienstagabend.

Marca schrieb vom "brutalen Viererpack". Tuttosport notierte: "Bayern-Show mit Lewandowski, der Applaus auf offener Bühne verdient."

Anzeige

Die Gazzetta dello Sport urteilte: "Bayern beweist wieder einmal, eine Tormaschine zu sein, vor allem wenn Lewandowski den Unterschied macht."

Und AS stellte fest: "Seine Zahlen sind nicht von diesem Planeten."

Die internationalen Pressestimmen zum Viererpack von Robert Lewandowski.