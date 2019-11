Fünf Pflichtspielsiege in Folge, 24:4 Tore – RB Leipzig befindet sich aktuell in blendender Verfassung und dominiert seine Gegner nach Belieben.

Die Truppe von Julian Nagelsmann sprüht nur so vor Spielfreude und liegt in der Bundesliga punktgleich mit dem FC Bayern nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach auf Platz zwei.

Noch besser sieht es in der Champions League aus, wo Leipzig in Gruppe G am 5. Spieltag gegen Benfica Lissabon vorzeitig den Achtelfinal-Einzug sowie den Gruppensieg klarmachen kann (Champions League: RB Leipzig - Benfica Lissabon ab 21 Uhr bei SPORT1 im LIVETICKER).

Nagelsmann: "Feuerwerk abbrennen"

Sollte die Leipziger, die in Lissabon 2:1 gesiegt hatten, erneut drei Punkte einfahren, stehen sie sicher in der K.o.-Phase, und sollte Olympique Lyon ab 18.55 Uhr nicht bei Zenit St. Petersburg triumphieren, dann wäre der Nagelsmann-Elf vor dem abschließenden Spiel in Lyon auch der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen.

"Wir wollen ein Feuerwerk abbrennen und das Achtelfinale erreichen", kündigte Nagelsmann für das Benfica-Spiel an.

"Es funktioniert gerade viel, was wir trainiert haben. So wollen wir gegen Lissabon weitermachen", erklärte Diego Demme. "Jetzt gilt es, einfach so weiterzumachen und keinen Prozent nachzulassen", sagte Konrad Laimer.

Große Abwehrsorgen bei Leipzig

Große Sorgenfalten bereiten Nagelsmann derzeit nur die Verletzungsprobleme in der Abwehr: Willi Orban (Knie), Nordi Mukiele (Muskelfaserriss), Ibrahima Konaté (Trainingsrückstand) und Dayot Upamecano (Fußprellung) sind allesamt verletzt, Stefan Ilsanker ist nicht für die Champions League gemeldet. Zumindest bei Upamecano gibt es noch leise Hoffnungen auf einen Einsatz.

Somit könnte die 19 Jahre alte Chelsea-Leihgabe Ethan Ampadu zu seinem Startelf-Debüt in einem Pflichtspiel kommen.

