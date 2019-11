Juventus Turin hat in der Champions League vorzeitig das Achtelfinale erreicht.

Durch ein Tor des früheren Münchners Douglas Costa (90.+3) siegte die "alte Dame" in Bayer Leverkusens Gruppe D mit Ex-Nationalspieler Sami Khedira in der Anfangsformation bei Lokomotive Moskau 2:1 (1:1) und hat damit einen Platz in der Runde der besten 16 schon vor den zwei letzten Gruppenspielen sicher. (Tabellen der Champions League)

Alles deutete auf Unentschieden hin

Moskau mit Khediras früherem Weltmeister-Kollegen Benedikt Höwedes verpasste im Fernduell mit Leverkusen eine Verbesserung seiner Ausgangsposition im Kampf um das Minimalziel Platz drei. Während Turin für die Russen bei sieben Punkten Rückstand nunmehr nicht mehr einzuholen ist, hat Leverkusen das Höwedes-Team weiterhin in Reichweite. (Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Nach der frühen Juventus-Führung durch den Waliser Aaron Ramsey (4.) auf Vorlage des später ausgewechselten Superstars Cristiano Ronaldo und dem zeitnahen Ausgleich der Russen durch Alexej Miranschuk (12.) lief die Begegnung lange auf eine Punkteteilung hinaus.

Costa, der nach 70 Minuten für Khedira ins Spiel gekommen war, sorgte aber nach Vorarbeit von Gonzalo Higuain noch für den glücklichen Erfolg der Gäste. Turins deutscher Nationalspieler Emre Can fehlte verletzt.