Der FC Bayern steht wenige Tage nach der Trennung von Trainer Niko Kovac vor entscheidenden Spielen in der Bundesliga und der UEFA Champions League.

In der Königsklasse kann der Rekordmeister bereits am 4. Spieltag die Qualifikation fürs Achtelfinale schaffen. Im Heimspiel gegen Olympiakos Piräus steht eine Pflichtaufgabe auf dem Programm. (UEFA Champions League: FC Bayern - Olympiakos Piräus ab 18.55 Uhr im LIVETICKER)

Anzeige

Unter Interimstrainer Hansi Flick können die Bayern schnell wieder für gehobene Mundwinkel in der bayrischen Landeshauptstadt sorgen. Doch die Münchener sollten mit einer Menge Demut in das Spiel gegen die Griechen gehen. Im Hinspiel vor zwei Wochen zitterten sich die Bayern zu einem knappen 3:2-Sieg. (SERVICE: Tabelle der Champions League)

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Blick auch auf den BVB

Im Rückspiel in der heimischen Allianz Arena hat der FC Bayern jetzt nicht nur die Chance, das Achtelfinale klar zumachen. Auch für den anstehenden Bundesliga-Kracher gegen Borussia Dortmund kann sich der amtierende Meister warm schießen. (Bundesliga: FC Bayern - Borussia Dortmund, am Samstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Dazu braucht es aber eine konzentrierte und geschlossene Leistung gegen den Tabellenletzten der Gruppe B. Spannend bleibt abzuwarten, auf welche Stars Flick setzt. Nach SPORT1-Informationen soll Thomas Müller eine zentrale Rolle in den Planungen spielen. Doch was passiert mit Philippe Coutinho?

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Polnische Lebensversicherung

Außerdem sind die Bayern weiterhin von Verletzungsproblemen in der Abwehr geplagt. Niklas Süle (Kreuzbandriss) und Lucas Hernández (Innenbandriss) fehlen noch lange. Nach seiner Roten Karte im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt darf Jerome Boateng in der Champions League aber ran. Ansonsten stehen Flick alle Spieler zur Verfügung. (SERVICE: Spielplan der Champions League)

Einer der wenigen Gesetzten ist Robert Lewandowski. Der Pole besticht nicht nur in der Bundesliga (14 Tore in 10 Spielen), sondern traf auch in den ersten drei Champions-League-Spielen schon fünfmal.

In der Vorstellungs-Pressekonferenz von Flick ließ der Interimstrainer außerdem wissen: "Javi Martínez und Thomas Müller werden spielen. Mehr möchte ich nicht verraten."

Die Zeichen stehen für den FC Bayern auf schnelle Wiedergutmachung für die Frankfurt-Klatsche. Auch der Gegner aus Griechenland kommt nicht unbedingt mit Rückenwind aus der Liga nach München. Am vergangenen Wochenende trennte sich Olympiakos torlos vom Tabellenfünften Skoda Xanthi, bleibt aber weiter Tabellenführer der Griechischen Super League.

In der Gruppe B der Champions League steht Bayern nach drei Spielen mit neun Punkten auf Platz eins. Die Tottenham Hotspur rangieren mit nur vier Punkten dahinter auf dem zweiten Platz. Roter Stern Belgrad steht nur einen Punkt hinter den Spurs und hat weiter Chancen aufs Weiterkommen. Tabellenschlusslicht Piräus (ein Punkt) ist mit einer Niederlage gegen die Bayern so gut wie ausgeschieden.

So können Sie FC Bayern - Olympiakos Piräus LIVE verfolgen:

TV: Sky

Livestream: SkyGo

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App