Nach dem Aus von Trainer Niko Kovac als Trainer des FC Bayern kann der Rekordmeister in der Champions League wieder für bessere Laune sorgen.

Bei einem Sieg gegen den griechischen Vertreter Olympiakos Piräus ist der FC Bayern bereits für das Achtelfinale qualifiziert. (Champions League: FC Bayern - Olympiakos Piräus, am Mittwoch ab 18.55 Uhr im LIVETICKER)

Mit drei Siegen aus drei Spielen führt Bayern die Gruppe B der Königsklasse an. Die Tottenham Hotspur stehen mit nur vier Punkten auf Platz 2. Olympiakos konnte bisher nur einen Punkt einfahren und rangiert auf dem letzten Platz der Tabelle.

Im Hinspiel vor zwei Wochen in Piräus tat sich der FC Bayern allerdings schwer. Nachdem die Münchener einen 0:1-Rückstand drehen konnten, zitterten sie den 3:2-Sieg am Ende unter großem Druck ins Ziel.

Um für noch mehr Spannung im Spiel zu sorgen, haben SPORT1 und Tipico Sportwetten ein paar Tipps für spannende Wetten.

Stand der Quoten: 04. November 2019

Als Olympiakos 2015 das letzte Mal in der Allianz Arena zu Gast war, traten die Griechen die Heimreise mit einer 0:4-Klatsche im Gepäck an.

Sollte der FC Bayern wieder mit mindestens vier Toren Vorsprung gewinnen, wird der Einsatz von Tipico Sportwetten verdreifacht.

Wer also 10 Euro auf eine derartige Bayern-Gala setzt, bekommt 30 Euro zurück. Bei einem Vorsprung mit drei Toren liegt die Quote bei 1,9. Der Einsatz wird dann also fast verdoppelt. Hier wetten.

Nur sechs Tore erzielte der FC Bayern in den letzten vier Bundesliga-Spielen. In der Defensive zeigt der Rekordmeister außerdem ungeahnte Schwächen.

Tut sich Bayern ähnlich schwer wie in den letzten Wochen, könnten nur wenige Tore im Spiel gegen Piräus fallen. Fallen maximal drei Tore, bietet Tipico Sportwetten eine Quote von 2,1.

Tipico verdoppelt Ihre erste Einzahlung - jetzt bis zu 100 Euro Bonus sichern! | ANZEIGE

Sollten, wie im Hinspiel, fünf oder mehr Tore fallen, kann der Einsatz ebenfalls mehr als verdoppelt werden (Quote: 2,3). Hier wetten.

In der Bundesliga traf Robert Lewandowski in den ersten zehn Spielen immer - insgesamt 14 Mal. Auch in der Champions League netzte der Pole in drei Spielen bereits fünf Mal ein. Damit rangiert er in der Torjäger-Liste der Königsklasse auf Platz 2 hinter dem Salzburger Erling Haland (6 Treffer).

Sollte der Bayern es in der Champions League weit schaffen, ist die Torjäger-Kanone für Lewandowski in greifbarer Nähe.

Sollte Robert Lewandowski tatsächlich Torschützenkönig der Champions-League-Saison 2019/20 werden, verfünffacht Tipico Sportwetten den Einsatz. Hier wetten.

Schafft der FC Bayern den Aufschwung nach dem Kovac-Aus? Eine Sensation in der Champions League wäre in dieser Saison - auch weil andere internationale Schwergewichte kriseln - nicht komplett undenkbar.

Ein Gewinn des Champions-League-Titels ist aber aufgrund der aktuellen Situation eher in weite Ferne gerückt. Dennoch: Sollten die Bayern den Henkelpott im Mai 2020 in die Höhe stemmen, verneunfacht Tipico Sportwetten den Einsatz. Hier wetten.

Für das Erreichen des Finals in Istanbul bietet der Wettanbieter eine Quote von 4,5.