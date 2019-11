Rio-Weltmeister Benedikt Höwedes vom russischen Erstligisten Lokomotive Moskau hat eine Rückkehr nach Deutschland ins Fußball-Oberhaus weiter auf dem Schirm.

"Ich kann mir ein Comeback in der Bundesliga vorstellen, ja", sagte der 31 Jahre alte Abwehrspieler im Interview auf bild.de, "ich bin absolut topfit, habe in der letzten und der laufenden Saison viel gespielt, auch in der Champions League auf hohem Niveau."

Höwedes trifft auf Leverkusen in der Königsklasse

Am Dienstag trifft der ehemalige Kapitän von Schalke 04 mit Lok in der Königsklasse auf Bundesligist Bayer Leverkusen.

Man müsse immer abwägen, "was passt und was nicht", betonte Höwedes weiter, "dass ich bei Lokomotive die Möglichkeit hatte, in der Königsklasse zu spielen, war ein wichtiger Grund für den Wechsel".

Der Klub hatte 2019 den Pokal und den Supercup errungen.

Höwedes: "Es ist eine sehr erfolgreiche Zeit für Lok. Aber natürlich hat meine Familie Priorität, daher wäre es schön, vielleicht noch einmal in der Bundesliga zu spielen." Sein Vertrag bei den Moskowitern läuft noch bis 30. Juni 2021.

