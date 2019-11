Auf den ersten selbst erzielten Treffer in der Champions League musste Bayer Leverkusen bis zum vierten Spiel warten.

Kevin Volland markierte gegen Atlético Madrid den Treffer zum 2:0 (55.), nachdem das Team von Trainer Peter Bosz zuvor zum wiederholten Mal von einem Eigentor des Gegners profitiert hatte.

Partey-Eigentor hilft Bayer Leverkusen

Thomas Partey (41.) setzte einen missglückten Abwehrversuch nach einer Ecke ins eigene Netz.

Das bislang einzige Tor in der laufenden Champions-League-Saison erzielte ebenfalls der Gegner: Beim 1:2 gegen Lokomotive Moskau sorgte Benedikt Höwedes mit einem Eigentor für den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Schon bei der bislang letzten Teilnahme an der Königsklasse profitierte die Werkself von Missgeschicken der Kontrahenten.

Leverkusen profitiert von Eigentoren

Im Februar 2017 scheiterte Bayer nach einem 2:4 und 0:0 Achtelfinale an Atlético. Die Leverkusener Tore im Hinspiel erzielten Karim Bellarabi und Stefan Savic - per Eigentor.

Zuvor schaffte Leverkusen mit einem 3:0-Erfolg im abschließenden Gruppenspiel gegen die AS Monaco den Sprung in die K.o.-Runde. Nach Toren von Vladlen Yurchenko und Julian Brandt setzte Morgan De Sanctis den Schlusspunkt - per Eigentor.