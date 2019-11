Die Pressestimmen zum Dortmunder Erfolg gegen Inter Mailand zum Durchklicken:

Borussia Dortmund dreht in der Champions League einen 0:2-Pausenrückstand gegen Inter Mailand in begeisternder Manier in einen 3:2-Erfolg.

Für das Team von Trainer Antonio Conte bedeutet die zweite Halbzeit einen kompletten Blackout.

Das sorgt bei italienischen Zeitungen für ein entsprechendes Echo.

SPORT1 hat die Pressestimmen.