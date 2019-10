Nach dem 3:2-Zittersieg in Piräus äußern sich die Protagonisten des FC Bayern über den dritten Erfolg im dritten Champions-League-Spiel.

Dabei herrscht weitgehende Einigkeit: Mit der Ausbeute ist man zufrieden, mit dem Spiel nicht. Sorgen bereiten die neuen Verletzungen.

Bayer Leverkusen steht trotz ansprechender Leistung nach dem 0:1 bei Atletico Madrid vor dem Aus in der Champions League.

Olympiakos Piräus - FC Bayern 2:3

Niko Kovac über...

... die verletzten Hernández und Martinez: "Er (Hernández, d.R.) hat Probleme mit der Innenseite des Knöchels, wir müssen jetzt schauen, ob das Band in Mitleidenschaft gezogen wurde. Er hat starke Schmerzen, deswegen mussten wir ihn auswechseln. Es könnte das Deltaband sein, aber wir wissen noch nichts genaues und müssen jetzt Untersuchungen machen. Martinez hat muskuläre Probleme, das hatte er schon in der ersten Halbzeit angedeutet. In der Pause hat er gesagt, dass es nicht weiter geht, da wollten wir kein Risiko eingehen. Aber Tolisso hat es dann gut gemacht."

... den Sieg in Piräus: Es war ein Arbeitssieg, das muss man ganz klar sagen. Die Atmosphäre, bzw. die Temperaturen waren nicht ganz einfach für die Mannschaften, es war sehr drückend. Aber meine Mannschaft hat trotz des Rückstands bewiesen, dass sie effektiv sein kann. Wir haben heute mit Sicherheit nicht das beste Spiel gemacht, aber das war für mich gar nicht wichtig. Wir haben neuen Punkte, Kompliment an die Jungs!

... die verloren gegangene Dominanz: "Die Dominanz ist im Moment nicht da. Wir wissen, dass wir uns im Moment nicht leicht tun, das ist so. Aber wenn ich mir die Ergebnisse anschaue, sehe ich auch andere Mannschaften, die ihre Schwierigkeiten haben. In diesem Fall bin ich mit den drei Punkten sehr zufrieden."

... Bayerns Fehler im Spiel: "Wenn man viele Annahmefehler, Abspielfehler und Konzentrationsfehler hat, dann ist ein Spielfluss sehr schwierig. Da kann sich der Gegner immer wieder formieren. Das macht keiner mit Absicht, im Gegenteil: Alle wollen das Maximale rausholen. Im Moment fällt uns das aber nicht ganz leicht. Aber für mich war heute wichtig, dass wir neun Punkte haben und mit einem Bein im Achtelfinale stehen. jetzt müssen wir zusehen, dass wir die nächsten fünf Spiele bis zur nächsten Länderspielpause erfolgreich zu gestalten."

Hasan Salihamidzic: "Man wird verrückt, wenn man so ein Spiel sieht. Es muss alles besser werden. Wir schauen, dass wir nach vorne spielen, aber alles ist nicht so flüssig. Wir kriegen die Kontrolle im Mittelfeld nicht und lassen nicht den Ball laufen. Wir kommen nicht zu unserem Spiel. Es kommt noch dazu, dass wir noch ein paar Verletzte haben. Trotzdem haben wir neun Punkte und heute gewonnen."

... über das Spiel: "Ich bin nicht frustriert, aber man muss sich Gedanken darüber machen. Wir müssen in mehreren Bereichen besser werden. Wir müssen besser spielen, besser verteidigen, mehr zusammenspielen, den Ball laufen lassen und das Spiel unter Kontrolle haben. Wir sind alle eine Mannschaft, da sind wir alle gefordert."

... über die Hernández-Verletzung: "Dr. Müller-Wohlfarth hat jetzt die erste Diagnose gestellt, es wird über mehrere Wochen gehen. Wir haben schon Optionen. Wir haben auf der Bank Leute, die gut und fit sind. Das ist Sport, Verletzungen gehören dazu. Das ist nicht zufriedenstellend. Karl-Heinz-Rummenigge hat in der vergangenen Woche interveniert, bevor der Spieler zur Nationalmannschaft gegangen ist. Dass er trotzdem gespielt hat, hat mir nicht gefallen. Dr. Müller-Wohlfarth ist ein Experte, was das betrifft. Das ärgert mich schon. Ich will keinem die Schuld geben, aber man muss Leuten wie Dr. Müller-Wohlfarth vertrauen.

... über den dezimierten Kader: "Wir haben eine Top-Mannschaft. Leon Goretzka ist wieder zurück, Alphonso Davies sitzt auf der Bank und ist fit. Cuisance ist zuhause, Tolisso ist von der Bank gekommen und hat seine Sache gut gemacht. Javi hat nur muskuläre Probleme, aber es ist ärgerlich, dass sich Lucas einigermaßen schwer verletzt hat."

Manuel Neuer: "Beim zweiten Gegentor hatte ich keine Chance, weil der Ball nach Thiagos Berührung die Richtung verändert. Wir haben uns wieder schwer getan, auch wenn man berücksichtigen muss, dass Tottenham hier nur 2:2 gespielt hat. Wir müssen wieder zu 'Bayern-like' hinkommen, mit der Selbstverständlichkeit, die wir sonst in unserem Spiel haben. Wir müssen arbeiten, analysieren, was wir besser machen können. Jeder Einzelne muss eine bessere Leistung zeigen. Das Problem ist, dass wir derzeit immer drei Tore schießen müssen, damit wir gewinnen. Es ist ärgerlich, dass du wieder zwei Tore kassiert hast, aber das Wichtigste ist, dass wir neun Punkte haben."

Karl-Heinz Rummenigge (auf dem Bankett): "Das Positive sind die drei Punkte. "Wir haben einen Marathonlauf mit Hürden erlebt und müssen auch selbstkritisch sein. ich glaube nicht, dass uns diese Leistung große Erfolge bringt. Wir spielen ein bisschen zu sorglos, das wrd irgendwann zu Problemen führen."

Atletico Madrid - Bayer Leverkusen 1:0

Peter Bosz über...

... das Spiel: "Die Niederlage ist sehr bitter, wir haben das nicht verdient. Wir haben kompakt und auch im Ballbesitz okay gespielt. Nur der letzte Pass, der wichtigste Pass im Fußball, war nicht gut. Wir haben ein gutes Positionsspiel gespielt, aber der letzte Pass hat jedes Mal gefehlt. Der muss besser sein, dann hätten wir mehr Möglichkeiten gehabt, ein Tor zu schießen. Denn der Rest war okay. Atletico hatte sehr wenige Torchancen, wir hatten eigentlich mehr als sie - aber wir verlieren."

... die Defensivleistung: "Wir spielen eigentlich immer so. Es hängt vom jeweiligen Gegner ab, wie hoch unsere Außenverteidiger stehen. Die Viererkette hatte nichts zu tun mit weniger Risiko oder mehr Stabilität. Wir müssen als Mannschaft kompakt stehen und das war heute sehr gut."

... das Lob von Atlético-Trainer Simeone: "Ich hätte es lieber gehabt, wenn es andersrum gewesen wäre: Wenn ich ihn hätte loben können und wir die drei Punkte hätten. Schade."

...die Probleme gegen die großen Mannschaften: "Das sind für mich jedes Mal verschiedene Spiele. Heute war auch ein bisschen Glück mit dabei. Ich bin immer kritisch mit meiner Mannschaft, wenn wir es nicht gut machen, werde ich das auch sagen. Aber heute war ein ordentliches Spiel und ich bin mir sicher - das habe ich auch den Spielern in der Kabine gesagt: Wenn wir auf diese Weise miteinander so weiterspielen und uns in der Offensive noch steigern, dann werden wir diese Spiele in Zukunft auch gewinnen."

...die Konstellation in der Gruppe: "Normalerweise spielen wir um Platz drei. Aber bei mir ist das erst so, wenn es hundertprozentig auch so ist. Es sind noch drei Spiele und neun Punkte. Aber wenn es am Ende um die Europa League gehen sollte, dann müssen wir dafür kämpfen."