Ohne den brasilianischen Abwehrspieler Wendell (26) muss Bundesligist Bayer Leverkusen im Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag (Champions League: Atlético Madrid - Bayer Leverkusen, ab 18.55 Uhr im LIVETICKER) bei Atlético Madrid auskommen.

Der Südamerikaner erlitt am Freitag beim 0:3 bei Eintracht Frankfurt eine Zerrung im linken Oberschenkel. Das gab Bayer am Sonntag bekannt.

Anzeige

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Nationalspieler Kai Havertz setzte zwar am Sonntag mit dem Training aus, was allerdings der Belastungssteuerung geschuldet war. Der Einsatz des 20-Jährigen in Madrid ist nicht gefährdet.