Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig stellt sich vor dem ersten Heimspiel der Gruppenphase in der Champions League gegen Olympique Lyon am Mittwoch (Champions League: RB Leipzig - Olympique Lyon ab 21 Uhr im LIVETICKER) auf einen langen Arbeitstag ein. "Ich bin relativ früh wach, weil mein Kleiner mich auch am Champions-League-Tag früh weckt", sagte Nagelsmann am Dienstag: "Er muss da auch keine Rücksicht nehmen."

Die Leidenschaft für den Job lässt den 32-Jährigen mitunter auch in der Nacht nicht los. "Ich habe anscheinend schon öfter meine Frau geweckt, weil ich irgendeinen Namen gerufen habe, um zu sagen, dass er irgendwo hinsprinten soll. Da ist sie ein bisschen erschrocken, das passiert mir anscheinend häufig", sagte Nagelsmann: "Ich merke das nicht so wirklich und kriege es nur gesagt." Gedanken über Fußball ratterten ihm immer durch den Kopf, wenn Spiele anstünden.

Anzeige

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Nagelsmann hakt Rückschlag gegen Schalke ab

Ob ausgeschlafen oder nicht - Nagelsmann peilt mit RB den zweiten Sieg nach dem Auftakterfolg bei Benfica Lissabon (2:1) an. Dabei warnte er davor, den früheren französischen Serienmeister angesichts dessen sportlicher Krise zu unterschätzen: "Es ist immer gefährlich, wenn eine Mannschaft mit dem Rücken zur Wand steht."

Die erste Saisonniederlage am vergangenen Samstag gegen Schalke 04 (1:3) hat die Mannschaft laut Nagelsmann abgehakt. "Es wäre skurril, wenn uns die erste Saisonniederlage aus der Bahn werfen würde. Ich hatte nicht den Eindruck, dass jeder Spieler drei schlaflose Nächte hatte", sagte er.

Jetzt das aktuelle Trikot von RB Leipzig bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Konaté warnt vor Lyon

Einen besonderen Vorteil angesichts diverser französischer Stammspieler in den eigenen Reihen sieht Nagelsmann nicht. "Es spielen eh immer viele Franzosen bei uns, das wird morgen auch so sein, dass ein paar Franzosen auf dem Platz stehen."

Dazu zählt Innenverteidiger Ibrahima Konaté, der RB Leipzig gut gewappnet sieht. Die Mannschaft habe sich angesichts der größeren Erfahrung besser auf die Dreifachbelastung eingestellt als in der Vergangenheit. Vor Lyon warnte er indes: "Ich habe bei ihnen keine Schwäche ausgemacht."