In der Dortmunder Hammer-Gruppe geht es für den BVB nach dem Heimspiel gegen Barcelona und dem Auswärtssieg bei Slavia Prag weiter mit einem Auswärtsspiel in Mailand.

Die Schwarz-Gelben könnten mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Mit einem Sieg würde der BVB die Mailänder schon auf 6 Punkte distanzieren. (Champions League: Inter Mailand - Borussia Dortmund, ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Für Inter geht es deswegen fast schon um alles. Nach dem Unentschieden (1:1) am 1. Spieltag gegen Außenseiter Slavia Prag mussten sich die "Nerazzurri" dem FC Barcelona trotz guter Leistung mit 1:2 geschlagen geben.

In der Liga läuft es dagegen für Inter: am Wochenende traf das Sturm-Duo Lukaku/Martinez beim 4:3 Auswärtssieg gegen US Sassuolo jeweils doppelt. Der BVB dürfte gewarnt sein.

Zeitgleich tritt Barca in der "Eden Arena" in Prag an. Vor allem mit Blick auf das ausstehende Auswärtsspiel in Barcelona am 5. Spieltag der Gruppe F sollte es der BVB nicht versäumen, seinen Vorteil gegenüber Inter zu halten.

Heimmacht Barca

Denn Barca ist zu Hause praktisch unüberwindbar. Von den letzten 33 CL-Heimspielen verlor Barca kein einziges.

Um das ohnehin schon packende Spiel zwischen Inter und dem BVB noch etwas aufregender zu gestalten, haben SPORT1 und Tipico Sportwetten ein paar Tipps für spannende Wetten.

Stand der Quoten: 22. Oktober 2019

Tipico Sportwetten rechnet mit einer umkämpften Begegnung in die Inter Mailand als leichter Favorit geht. Der starke Saisonstart in der Serie A sowie der Heimvorteil sprechen für die Italiener. Die Dortmunder müssen den Ausfall ihres Schlüsselspielers Marco Reus verkraften. Dagegen werden Jadon Sancho und Mario Götze zurück in der Startelf erwartet. Der BVB kommt mit Rückenwind aus dem 1:0-Heimsieg in der Bundesliga gegen Tabellenführer Gladbach.

Wer 10 Euro auf einen Sieg von Borussia Dortmund setzt, erhält 31 Euro zurück (Quote: 3,1). Wer auf einen Heimerfolg von Inter Mailand wettet, bekommt 22,50 Euro retour (Quote: 2,25).

Tipico bietet seinen Usern die Option an, auf die Anzahl der Tore in der gesamten Partie oder in einer Halbzeit zu tippen. Falls der User auf 3 oder weniger Tore (3,5 -) im Spiel setzen will, bekommt er die Quote von 1,37 angeboten. Wenn der Fan eine torreiche Partie mit 4 oder mehr Toren erwartet (3,5 +) bekommt er für den Einsatz von 10 Euro satte 28 Euro zurück (Quote: 2,8).

Bei einer derart wichtigen Partie kann es durchaus sein, dass beide Mannschaften das Risiko erst einmal vermeiden wolle. Andererseits sind die Angriffsreihen beider Mannschaften nicht zu unterschätzen.

Experten greifen oft auf die Kombi-Wette zurück. Diese hat höhere Quoten, weil es eben nicht nur drei Möglichkeiten gibt, wie beim klassischen 1-, X- oder 2-Tipp. Wenn Inter gewinnt und beide Mannschaften ein Tor erzielen bekommt man von Tipico eine 4,3-er Quote. Für einen BVB-Sieg zu Null bekommt man für 20 Euro sogar 106 Euro (Quote 5,3).

Schafft der BVB den zweiten CL-Sieg nach 1997, erhält man für seinen Einsatz das 30-fache (Quote 30,0). Inters Quote auf den CL-Triumph in Istanbul 2020 beläuft sich auf 80,0.