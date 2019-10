Wenn am Dienstag das Flutlicht im neuen Tottenham Stadium angeht, kann der FC Bayern bereits im zweiten Gruppenspiel der Champions League einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen.

Der Vorjahres-Finalist Tottenham Hotspur kam am ersten Spieltag im Heimspiel gegen den griechischen Vertreter Olympiakos Piräus nicht über ein Unentschieden hinaus.

Mit einem Sieg würden die Bayern ihren Vorsprung auf die Spurs dann schon auf fünf Punkte ausbauen. Die Engländer empfangen den Tabellenführer der Bundesliga mit einer großen Portion Druck. (Champions League: Tottenham Hotspur - FC Bayern, ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Vergleiche aus der Vergangenheit sind schwierig: Tatsächlich trafen beide Vereine erst vier Mal in Pflichtspielen aufeinander - zuletzt 1983. Die Bilanz aus deutscher Sicht fällt positiv aus - zweimal gewannen die Bayern, einmal Tottenham, ein weiteres Mal trennten sich beide Klubs remis.

Um das sowieso schon packende Spiel noch etwas aufregender zu gestalten, haben SPORT1 und Tipico Sportwetten ein paar Tipps für spannende Wetten.

Stand der Quoten: 1. Oktober 2019

Tipico Sportwetten rechnet mit einer spannenden Begegnung in die der FC Bayern aber als leichter Favorit geht. Grund dafür dürfte in erster Linie der Saisonstart in den jeweiligen Ligen sein. Während die Münchener nach sechs Spieltagen mit 14 Punkten an der Tabellenspitze stehen, rangieren die Spurs nach sieben Spielen in der Premier League mit elf Punkten nur auf Platz Fünf.

Wer 10 Euro auf einen Sieg des FC Bayern setzt, erhält 21 Euro zurück (Quote: 2,1). Wer auf einen Heimtriumph der Engländer tippt, erhält bei einem Einsatz von 10 Euro satte 33 Euro retour (Quote: 3,3). Hier wetten!

Der deutsche Rekordmeister geht, wie in jedem Jahr, äußerst ambitioniert in die Champions-League-Saison. Während in der abgelaufenen Spielzeit bereits im Achtelfinale Schluss war, wollen die Bayern es in diesem Jahr besser machen - Ziel: Istanbul. Schaffen es die Bayern tatsächlich ins Finale der Königsklasse? Tipico bietet vor dem Tottenham-Kracher eine Quote von 5,5. Für den Gewinn des Henkelpotts gibt es sogar eine Quote von 11. Hier wetten!

Wiederholt Mauricio Pochettino das "Beinahe-Wunder" der letzten Saison? Schaffen es die Tottenham Hotspur wieder ins Champions-League-Finale, winkt eine großzügige Quote von 12. Für einen Triumph des Klubs aus Nord-London bietet Tipico eine Quote von 25. Hier wetten!

Tipico Sportwetten bietet zum Champions-League-Duell der beiden Topteams auch eigens zusammengestellte Kombinationen.

Sollten die Bayern in England gewinnen oder ein Unentschieden holen und dabei beide Mannschaften treffen, bietet Tipico eine Quote von 1,95. Hier wetten.