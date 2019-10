Weltfußballer Lionel Messi und der Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé stehen dem spanischen Meister FC Barcelona im Gruppenspiel der Champions League gegen Inter Mailand am Mittwoch (Champions League: FC Barcelona - Olympique Lyon ab 21 Uhr im LIVETICKER) wieder zur Verfügung.

Beide nahmen am Abschlusstraining teil und gehören dem 20-köpfigen Aufgebot der Katalanen an. Das teilte der Klub am Abend mit.

Beim 2:0-Sieg am vergangenen Samstag beim FC Getafe hatte Messi wegen einer Adduktorenverletzung ebenso gefehlt wie Dembélé wegen muskulärer Probleme.