Bayer Leverkusen kann die Hoffnungen auf das Erreichen der K.o.-Runde der Champions League nach zwei Spieltagen fast schon begraben.

Die Werkself unterlag bei Juventus Turin am Dienstag mit 0:3 (0:1). (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Durch die Auftakt-Niederlage im ersten Gruppenspiel gegen Lokomotive Moskau (1:2) rangiert Bayer mit null Punkten am Tabellenende. Der nächste Gegner der Leverkusener ist Atletico Madrid. (SERVICE: Ergebnisse/Spielplan der Gruppe D)

Die Alte Dame, die mit Superstar Cristiano Ronaldo antraten, zeigte gegen eine mutlose Bayer-Elf eine abgeklärte Vorstellung.

Bayer Leverkusen unterliegt Juventus Turin

Mit der ersten richtigen Torchance in der Partie brachte Gonzalo Higuain die Gastgeber in Führung. Nationalspieler Jonathan Tah sah dabei mehr als unglücklich aus. (SERVICE: Tabelle der Gruppe D)

Auch im zweiten Durchgang konnte Bayer durchaus mithalten, schaffte es aber auch nicht, den Favorit in der Defensive in Nöte zu bringen.

Federico Bernadeschi gelang in der 61. Minute dann das 2:0. Juve verwaltete anschließend mit all seiner Klasse den Vorsprung. Cristiano Ronaldo setzte in der 90. Minute den 3:0-Schlusspunkt.

Durch das Remis zum Auftakt gegen Atletico liegen die Bianconeri mit vier Punkten an der Tabellenspitze der Gruppe D. In drei Wochen (22.) ist Lokomotive Moskau zu Gast.

Die Russen unterlagen Atletico Madrid mit 0:2 (0:1).