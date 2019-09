Mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen Roter Stern Belgrad ist der FC Bayern München in die Gruppenphase der Champions League gestartet. Bayer Leverkusen verpatzte dagegen den Auftakt und unterlag zu Hause Lokomotive Moskau 1:2.

SPORT1 fasst die Stimmen von Sky, DAZN und aus der Mixed Zone zusammen:

FC Bayern - Roter Stern Belgrad 3:0

Robert Kovac: "Ich bin zufrieden mit dem Spiel. Wir haben zwei Mal Aluminium getroffen, vielleicht fehlte manchmal die letzte Konsequenz. Für mich ist aber entscheidend, dass wir uns viele Chancen erspielt haben, denn ohne Chancen kannst du keine Tore erzielen. ich hätte mir vielleicht noch ein Tor mehr gewünscht - aber es ist so wie es ist. Coutinho hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Wenn er am Ball ist, dann bringt er eine andere Dimension in unser Spiel."

Robert Lewandowski: "Wir haben oft falsche Entscheidungen getroffen. Es waren Kleinigkeiten, wir haben oft zu spät gespielt, Am Ende haben wir nur drei Tore geschossen, aber nicht fünf oder sechs. Solche Spiele kann man auch nutzen, um es besser zu machen." (Tabellen der Gruppen A bis H)

Bayer 04 Leverkusen - Lokomotive Moskau 1:2

Lars Bender: "Es tut weh, das müssen wir erstmal verdauen. Fehler machen wir alle, das ist menschlich. Entscheidend ist, dass du dich als Mannschaft dagegen stemmst, und das ist uns nicht gelungen.

Benedikt Höwedes: "Im Nachhinein kann ich über das Eigentor schmunzeln. Wir sind als krasser Außenseiter in die Gruppe gestartet. Dass wir drei Punkte entführen, das war schon wichtig für uns."