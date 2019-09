Der FC Bayern startet mit einer Pflichtaufgabe in die Champions-League-Saison.

Kurz vor dem Start des Oktoberfests ist Roter Stern Belgrad in München zu Gast - alles andere als ein Sieg der Bayern wäre dabei eine große Enttäuschung. (Champions League: FC Bayern - Roter Stern Belgrad ab 21 Uhr im LIVETICKER)

"Dieser Klub lechzt nach der Champions League, das ist die Königsklasse, der wichtigste Titel. Davon hängt alles ab", hatte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vor Wochen gesagt und damit auch eine klare Botschaft an Trainer Niko Kovac geschickt. (Champions-League-Spielplan)

Bayern-Coach Kovac gibt sich kämpferisch

Doch Kovac will sich vor dem Auftakt in Gruppe B nicht verrückt machen lassen. "Wir hatten letztes Jahr Lospech, dass wir gegen den Sieger ausgeschieden sind. Neues Jahr, neues Spiel, neues Glück", sagte der Kroate und fügte kämpferisch an: "Ich bin überzeugt, dass wir weiterkommen werden als letztes Jahr."

Bayern ohne Alaba und Goretzka

Verzichten muss Bayern neben Leon Goretzka auch auf David Alaba, der wegen eines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich des linken Oberschenkels laut Kovac "zwei oder maximal drei Wochen" ausfällt.

Obwohl Bayern als klarer Favorit in die Partie geht, warnt Kovac davor, den Gegner zu unterschätzen: "Wir wissen, dass das ein großer Verein mit einer großen Tradition ist. 1991 hatten sie eine große Mannschaft, im Halbfinale war das Spiel gegen Bayern. Sie werden durch die zahlreichen Fans gepusht werden. Ich freue mich auf das Spiel."

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Boateng, Hernandez - Kimmich, Thiago - Coman, Coutinho, Gnabry - Lewandowski

Belgrad: Borjan - Gajic, Degenek, Milunovic, Rodic - Canas, Jovicic - Garcia, Marin, van la Parra - Pavkov

So können Sie FC Bayern - Roter Stern Belgrad LIVE verfolgen:

TV: Sky

Livestream: SkyGo

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Der 1. Gruppenspieltag in der Übersicht:

Mittwoch, 18. September:

Brügge - Galatasaray

Olympiakos - Tottenham

PSG - Real Madrid

FC Bayern - Roter Stern

Shakhtar Donezk - ManCity

Dinamo Zagreb - Atalanta

Atlético Madrid - Juventus

Leverkusen - Lok. Moskau