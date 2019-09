Die Zielvorgabe für RB Leipzig in der Champions League ist klar: Zum ersten Mal in der Klubgeschichte die K.o.-Phase erreichen.

Die erste Weiche für dieses Unterfangen sollen mit einem Auftaktsieg beim portugiesischen Meister Benfica Lissabon gestellt werden. (Benfica Lissabon gegen RB Leipzig am Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Im ersten Anlauf in der Saison 2017/18 war für die Sachsen nach der Gruppenphase Schluss gewesen, auch damals ging es für das Team unter anderem gegen einen Verein aus Portugal: Gegen den FC Porto feierte Leipzig seinen ersten Sieg in der Königsklasse.

Nagelsmann warnt vor vermeintlich "leichter" Gruppe

Auf den ersten Blick scheint Leipzig in Gruppe G vermeintlich leichte Gegner zugelost bekommen zu haben. Der neue Trainer Julian Nagelsmann hat dennoch Respekt vor den diesjährigen Gruppengegnern:

"Benfica wird seit Jahren in Portugal Meister und spielt in Champions League und Europa League sehr erfolgreich. Zenit wird ebenfalls oft Meister und war international auch schon sehr erfolgreich. Und Lyon hat zahlreiche hochtalentierte Spieler."

Benfica, das vergangene Saison in der Europa League an Eintracht Frankfurt gescheitert war, gab im Sommer mit Joao Félix seinen Shootingstar und absoluten Top-Spieler an Atlético Madrid ab, holte mit Raúl de Tomás von Real Madrid und Carlos Vinícius von der Napoli aber entsprechenden Ersatz. (Champions-League-Spielplan)

Leipzig reist mit einem bärenstarken Timo Werner an: Bereits fünf Treffer aus vier Bundesliga-Partien hat der Stürmer auf dem Konto. Allgemein verlief der Saisonstart traumhaft für die Nagelsmann-Truppe, die ungeschlagen mit 10 Punkten von der Tabellenspitze grüßt - vor den Bayern und vor dem BVB.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Benfica: Vlachodimos - Almeida, Ruben Dias, Ferro, Grimaldo - Fejsa, Taarabt - Pizzi, Rafa - de Tomas, Seferovic

Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Konate, Orban - Klostermann, Laimer, Halstenberg - Sabitzer, Forsberg - Poulsen, Werner

So können Sie Lissabon - Leipzig LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: SkyGo, DAZN

LIVETICKER: SPORT1.de

