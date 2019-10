Flutlicht, volle Stadien und Champions League-Hymne - ein Spieltag in der Königsklasse ist ein absolutes Highlight!

In der heimischen Liga müssen die Vereine ein Jahr lang Konstanz beweisen. Egal, ob nervenaufreibende Derbys oder Pflichtsiege - das Tagesgeschäft Bundesliga muss erfolgreich bewältigt werden. Daher bezeichnen Verantwortliche die Meisterschaft auch immer wieder als den ehrlichsten Titel.

Anzeige

Allerdings ist der ehrlichste Titel nicht automatisch auch der spektakulärste Triumph. Erst der Ruhm der Gegner bringt auch den eigenen Erfolg zum Glänzen.

Genau daraus zieht die Champions League ihren Reiz. Die Möglichkeit, sich mit den besten Teams Europas zu messen und die größten Spieler gegeneinander antreten zu sehen, verleiht dem Fußball diese magische Atmosphäre, die Millionen von Fans in ihren Bann zieht.

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Daher ist ein Triumph in der Königsklasse so einzigartig und verleiht jedem Team einen Hauch von Unsterblichkeit.

SPORT1 zeigt alle Sieger der Champions League und des Vorgängerwettbewerbs, dem Europapokal der Landesmeister, seit 1956.

13 Titel: Real Madrid

Titel: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018

Real Madrid ist mit 13 Erfolgen (sechs Titel im Europapokal der Landesmeister, sieben in der Champions League) der Rekordtitelträger. Bereits zu Beginn des Wettbewerbs konnten sich die "Königlichen" fünf Mal in Folge die Krone Europas sichern. Vor allem so glanzvolle Namen wie Alfredo Di Stéfano und Ferenc Puskás sicherten dem Verein seine damalige Ausnahmestellung.

[image id="93C98C2B-6CF2-11E9-B08E-B8CA3A67761C" class="original_size" title="Alfredo di Stéfano" title="Alfredo di Stefano (l.) bei der Pokalübergabe 1956"]

Nach dem erneuten Erfolg im Jahr 1960 schien der Glanz der Spanier aber etwas zu verblassen. Trotz zahlreicher nationaler Erfolge wollte der ganz große Wurf nicht mehr gelingen. Erst der deutsche Trainer Jupp Heynckes konnte Real 1998 wieder auf den europäischen Thron führen und somit den ersten Titel in der 1991 neu geschaffenen Champions League nach Madrid holen.

Jetzt das aktuelle Trikot von Real Madrid bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Mittlerweile hat das "weiße Ballett" weitere CL-Triumphe gesammelt und konnte als erster Verein den Titel in der Champions League verteidigen. 2018 gelang sogar das Triple.

7 Titel: AC Mailand

Titel: 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007

Mit seinen sieben Titeln steht der AC Mailand auf Position zwei der ewigen Bestenliste. Dabei stammen vier Titel aus der Zeit vor der Champions League. In den 1980er und 1990er Jahren war der Verein aus der Lombardei ein absolutes Schwergewicht im europäischen Fußball. Namen wie Franco Baresi oder Paolo Maldini brachten jeden Fußballfan zum Schwärmen. Dazu zauberte die Oranje-Connection um Frank Rijkaard, Ruud Gullit und Marco van Basten auf dem Platz.

In den 1980ern gehörten Demetrio Albertini, Ruud Gullit, Frank Rijkaard und Marco Van Basten (v.l.n.r.) zum Besten, was der Fußball zu bieten hatte © Getty Images

Jetzt das aktuelle Trikot des AC Milan bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Danach erlebten die "Rossoneri" einen kleinen Niedergang, ehe man nach der Jahrtausendwende nochmal zu zwei weiteren Titeln ansetzte. Vor allem der Name Paolo Maldini ist untrennbar mit den Erfolgen Milans in der Champions League verbunden. Die größte Niederlage erlebten die Italiener aber im Jahr 2005. Zur Pause führte man im Finale gegen den FC Liverpool bereits mit 3:0. Dennoch musste man noch ins Elfmeterschießen, dass man mit 5:6 verlor.

6 Titel: FC Liverpool

Titel: 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019

Der FC Liverpool hatte seine Glanzzeit auf europäischer Ebene Mitte der 1970er bis 1980er Jahre. In dieser Zeit holten die "Reds" viermal den Europapokal der Landesmeister (und noch zwei Titel im damaligen UEFA-Cup).

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Liverpool bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Danach verabschiedeten sich die Engländer aber für lange Zeit aus der europäischen Spitze. Auch national musste der damalige Rekordmeister zuschauen, wie Manchester United aufholte und letztendlich an Titeln vorbeizog. Doch 2005 feierte man ein bemerkenswertes Comeback in der Königsklasse und krönte die Leistung mit der historischen Aufholjagd im Finale gegen den AC Mailand.

In den letzten Jahren hat sich mit der Verpflichtung von Jürgen Klopp als Trainer wieder Aufbruchstimmung an der Merseyside verbreitet. 2019 folgte der bisherige Höhepunkt. Nachdem man im Jahr zuvor noch im Finale an Real Madrid gescheitert war, holte man sich nun im rein englischen Finale gegen Tottenham Hotspur den sechsten Titel.

5 Titel: FC Bayern München

Titel: 1974, 1975, 1976, 2001, 2013

Der FC Bayern München ist der mit Abstand erfolgreichste deutsche Verein. National ist man mit 29 Titeln Rekordmeister. Aber auch international gehören die Bayern zu den Schwergewichten im europäischen Fußball.

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Vor allem in den 1970ern dominierten die Münchner Fußball-Europa fast schon nach Belieben. Mit Namen wie Sepp Maier, Franz Beckenbauer oder Gerd Müller war man nicht nur der nationalen Konkurrenz enteilt, sondern war auch international das Maß aller Dinge. Die drei Titel im Europapokal der Landesmeister sind der beste Beweis dafür.

Eine Wiederholung dieser Triumphe gelang aber erst nach der Jahrtausendwende. Doch vor diesen Erfolgen mussten die Münchner erst durch zwei tiefe Täler der Tränen waten. 1999 verlor man das Finale gegen Manchester United. Bis zur 90. führte man mit 1:0, ehe Teddy Sheringham und Ole Gunnar Solskjaer mit ihrem Doppelschlag in der Nachspielzeit das Match drehten. Daher musste man noch zwei Jahre auf den ersten Erfolg in der Champions League warten.

CL-Finale 1999: Bayern und das "Wunder von Barcelona"

Noch bitterer war das verlorene "Finale dahoam" 2012. Als erstes Team hätten die Bayern den CL-Titel im eigenen Stadion holen können. In der 83. Minute brachte Thomas Müller seine Mannschaft auf die vermeintliche Siegerstraße. Davor hatte Arjen Robben bereits den Pfosten getroffen, ein Tor von Franck Ribéry wurde wegen Abseits nicht gegeben und weitere Torchancen wurden von Müller und Mario Gomez vergeben. 16 Eckbälle erarbeiteten sich die Münchner im Laufe des Spiels. Chelsea bekam in der 88. Minute seinen ersten und einzigen Eckball und Didier Drogba nutzte diesen zum Ausgleich.

Im Elfmeterschießen verlor Bayern das Spiel und aus dem "Finale dahoam" wurde das "Drama dahoam". Aber nur ein Jahr später holte man sich den Titel im deutschen Finale gegen Borussia Dortmund.

5 Titel: FC Barcelona

Titel: 1992, 2006, 2009, 2011, 2015

Der FC Barcelona ist einer der größten Namen im Weltfußball und legte unter Pep Guardiola eine fast schon beängstigende Dominanz an den Tag. Gleich zweimal holte er mit seinem Team um die Superstars Lionel Messi, Andrés Iniesta und Xavi den begehrten Titel.

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Barcelona bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Allerdings mussten die Katalanen lange warten, bis sie sich in der europäischen Königsklasse verewigen konnten. Den Europapokal der Landesmeister konnte man erst in seiner letzten Ausspielung 1992 gewinnen. Im Finale setzte man sich damals mit 1:0 n.V. gegen Sampdoria Genua durch.

Mit Xavi, Andrés Iniesta und Lionel Messi (v.l.n.r.) hatte der FC Barcelona ein absolut kongeniales Trio in seinen Reihen © Getty Images

Danach dauerte es wieder etliche Jahre, bis man erneut auf sich aufmerksam machen konnte. 2006 gelang der erste Triumph in der neuen Champions League. Danach folgte die große Zeit des FC Barcelona um ihren Superstar Messi. Drei Titel sind der Lohn für diese Leistungen.

4 Titel:Ajax Amsterdam

Titel: 1971, 1972, 1973, 1995

Ajax Amsterdam gehört zusammen mit Feyenoord Rotterdam und PSV Eindhoven zu den erfolgreichsten Clubs der Niederlande - und auch in der Königsklasse kann man auf beachtliche Erfolge zurückblicken.

Besonders zu Beginn der 1970er erlebten die "Godenzonen" goldene Jahre: Dreimal in Folge gewann Ajax unter den Trainern Rinus Michels und Stefan Kovács den Europapokal der Landesmeister und stieg damit europaweit zum Renommierklub auf. Danach endete die europäische Hegemonie allerdings und auch national ließen Erfolge auf sich warten.

Zwischen 1980 und 1986 kam Amsterdam in europäischen Wettbewerben nie über die zweite Runde hinaus. Erst 1995 sollte wieder ein Triumph folgen. Ajax gewann unter Trainer Louis van Gaal durch einen 1:0-Sieg über den AC Mailand den Henkelpott.

Ajax Amsterdam holt 1995 zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte den Henkelpott © Getty Images

Nur ein Jahr später stand man erneut im Finale, musste sich aber im Elfmeterschießen Juventus Turin geschlagen geben.

Mannschaften mit je 3 CL-Titeln:

1964, 1965, 2010: Inter Mailand

1968, 1999, 2008: Manchester United

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Mannschaften mit je 2 CL-Titeln:

1961, 1962: Benfica Lissabon

1979, 1980: Nottingham Forest

1985, 1996: Juventus Turin

1987, 2004: FC Porto

Mannschaften mit je 1 CL-Titel: