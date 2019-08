Borussia Dortmund in einer Hammergruppe mit dem FC Barcelona und Inter Mailand!

Der Bayern München gegen Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur, Bayer Leverkusen in Duellen mit Juventus Turin und Atletico Madrid - und RB Leipzig auf Tour durch ganz Europa: Auf die deutschen Topklubs warten in der Champions League Treffen mit den ganz Großen.

Anzeige

SPORT1 fasst die Reaktionen zur Auslosung zusammen:

Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandsvorsitzender FC Bayern): "Ich denke, wir dürfen mit der Auslosung zufrieden sein. Es ist wichtig, mit großer Motivation und Konzentration zu beginnen und jeder Mannschaft mit Respekt zu begegnen."

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Hasan Salihamidzic (Sportdirektor FC Bayern): "Das ist eine Auslosung, mit der wir leben können. Unser Anspruch ist es, das Achtelfinale zu erreichen und dabei auch die Gruppe zu gewinnen. Allerdings sind wir gut beraten, kein Team zu unterschätzen."

©

Hans-Joachim Watzke (Vorsitzender der Geschäftsführung Borussia Dortmund): "Die Gruppe ist natürlich eine große Herausforderung. Ich erinnere mich allerdings noch gut an die erfolgreiche Saison 2012/2013, als wir eine ähnlich schwere Gruppe zugelost bekommen haben, damals mit Real Madrid, Manchester City und Ajax Amsterdam. Wir freuen uns sehr auf die Partien!"

Jetzt das aktuelle Trikot von Borussia Dortmund bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Michael Zorc (Sportdirektor Borussia Dortmund): "Wir haben die schwerste Gruppe erwischt. Erinnerungen an die 90er Jahre werden wach, als wir uns schon einmal mit dem FC Barcelona und Inter Mailand duelliert haben. Barcelona gehört jedes Jahr zu den Favoriten auf den Titel in der Königsklasse. Inter Mailand hat in diesem Sommer extremst aufgerüstet. Unter anderem mit Romelu Lukaku und eventuell auch noch mit Alexis Sanchez von Manchester United. Die Gruppe ist eine Herausforderung für uns. Wir nehmen sie an."

© SPORT1

Lucien Favre (Cheftrainer Borussia Dortmund): "Das ist wirklich eine sehr schwere Gruppe! Aber umso mehr auch eine große Herausforderung für uns. Über Barça mit Messi und Co. muss man nichts sagen, Inter will in Italien wieder an die Spitze und hat dafür im Sommer viel investiert. Auch Prag ist vergangene Saison erst im Viertelfinale der Europa League gegen Chelsea ausgeschieden. Wir denken positiv: Es ist einerseits schön, gegen solche Mannschaften zu spielen, und auch die Reiseziele sind nicht schlecht. Wir werden aber in allen Spielen unser Bestes geben müssen, um unser erstes Ziel zu erreichen und die Gruppenphase zu überstehen."

Marco Reus (Kapitän Borussia Dortmund): "Ein paar Spieler aus unserem Team standen heute noch beim Frühstück zusammen und waren einer Meinung: Wir würden uns extrem über das Los FC Barcelona freuen. Mega, dass es so gekommen ist! Natürlich ist die Gruppe eine sehr schwierige, wir bekommen es mit Kontrahenten zu tun, mit denen wir uns in den vergangenen Jahren noch nicht gemessen haben. Die Partien gegen Barcelona werden sicher Festspiele für uns und die Fans! Wir haben Vertrauen in unsere Qualität. Unser Ziel: Wir wollen weiterkommen!"

© SPORT1

Rudi Völler (Geschäftsführer Bayer Leverkusen): "Wir können uns auf fantastische Champions-League-Nächte freuen.Juventus und Atlético sind europäische Hochkaräter. Moskau hat als russischer Vizemeister hohe Qualität. Wir werden alles geben, um das Achtelfinale zu erreichen."

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir freuen uns über diese Gruppe. Es sind sehr, sehr starke Mannschaften, aber das war ja in diesem Wettbewerb von vornherein klar. Eine tolle Herausforderung. Jetzt gehen wir es an, diese Aufgabe zu meistern."

© SPORT1

Willi Orban (Kapitän RB Leipzig): "Eine ausgeglichene Gruppe, die sportlich eine interessante Aufgabe für uns wird. Wenn wir in jedem Spiel an unser Maximum gehen, können und wollen wir uns behaupten und auch entsprechend durchsetzen."

Oliver Mintzlaff (Geschäftsführer RB Leipzig): "Das ist ein trügerisches Los, denn es handelt sich um große Teams aus den jeweiligen Ländern. Wir haben eine Chance, in diesem Wettbewerb zu überwintern. Aber jede Aufgabe wird richtig schwer und wir müssen in jedem Spiel an unser Limit gehen."