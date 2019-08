Während gestern bereits Mannschaften wie Ajax Amsterdam (0:0 in Nikosia) und der Linzer ASK (0:1 gegen Brügge) ihre Hinspiele bestritten hatten, mussten am Mittwochabend die nächsten sechs der insgesamt zwölf verbleibenden Teams ran.

Auf dem Weg in die Gruppenphase der Champions League bekamen es die Young Boys Bern mit Roter Stern Belgrad zu tun.

Dabei kam Roter Stern Belgrad nicht über ein Remis bei den Young Boys Bern hinaus.

Roger Assalé schoss die Schweizer in der 7. Minute zunächst in Führung. Nicht einmal zehn Minuten später traf Milos Degenek per Kopf zum 1:1-Ausgleich (18).

Als Mateo Garciam in der 46. Minute mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte einnetze, schien das Spiel zunächst für die Schweizer verloren.

Doch dann wurde Moumi Ngamaleu in der 73. Minute von Richmond Boakye im Strafraum gefoult. Der VAR entschied auf Elfmeter. Der wenige Minuten zuvor eingewechselte Guillaume Hoarau verwandelte eiskalt unten rechts. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

In den anderen beiden Quali-Spielen verschaffte sich jeweils die Heimmannschaft eine gute Ausgangsposition.

Krasnodar verliert gegen Piräus

Parallel zur Partie in Bern trat der griechische Rekordmeister Olympiakos Piräus beim FK Krasnodar in Russland an.

Guerrero schoss die Griechen in der 30. Minute in Führung. In der zweiten Hälfte traf dann Lazard Randjelociv (78.+85) gleich doppelt. Kurz vor Schluss machte Daniel Podence (89.) endgültig den Sack zu. 4:0-Endstand. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Zagreb siegt souverän

Rosenborg Trondheim empfing den kroatischen Meister Dinamo Zagreb.

Zagreb siegte beim norwegischen Erstligisten mit 2:0. Die Treffer erzielten Bruno Petkovic (8.) und Mislav Orsic (28.). (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)