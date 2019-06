Breites Grinsen, isotonisches Getränk in der Hand - Jürgen Klopp genießt seinen ersten Europapokaltitel sichtlich. © YouTube/Liverpool FC

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten

Der FC Liverpool ist nach dem Champions-League-Sieg in Party-Laune. In der Heimat präsentieren Klopp und Co. den Henkelpott. SPORT1 begleitet die Feier LIVE im Ticker.