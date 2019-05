Wollten sie schon immer einmal ein CL-Finalball oder ein Phrasenschwein besitzen?

Dann haben Sie jetzt die Gelegenheit, sich ein Stück großen Fußball zu ersteigern und nach Hause zu holen.

Anzeige

Sie haben die Chance auf einen Original-CL-Finalball oder eines von zwei Phrasenschweinen unterschrieben von Fußball-Größen wie Uli Hoeneß, Michael Ballack, Stefan Effenberg, Andreas Möller, Max Eberl und noch vielen mehr.

Die Erlöse der Versteigerung kommen in den Phrasenschwein-Topf und unterstützen damit ein Hilfsprojekt.

SPORT1 präsentiert den Fantalk aus der "Champions Sportsbar" im Münchner Marriot Hotel am Dienstag, dem 7. Mai, ab 21.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1.

Auktion endet am 26. Mai

Senden Sie einfach eine SMS mit BALL und Ihrem Gebot in Euro und Cent an die 99 6 99. Wenn Sie für ein Phrasenschwein bieten möchten, dann schicken Sie SCHWEIN und Ihr Gebot an die 99 6 99.

Also beispielsweise SCHWEIN10,99, wenn Sie 10 Euro 99 bieten möchten. Das Mindestgebot für den Ball liegt bei 100€ und für ein Phrasenschwein bei 50€.

Die Auktion endet am 26.05 um. 12:00 Uhr. Viel Erfolg!