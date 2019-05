Jürgen Klopps Schattenmänner zum Durchklicken:

Unter Jürgen Klopp erlebt der FC Liverpool einen riesigen Aufschwung. Der ehemalige BVB-Trainer führte die Reds seit seinem Amtsantritt 2015 an die unmittelbare Spitze der Premier League.

Die Meisterschaft in der Premier League wurde in dieser Saison knapp verpasst, allerdings stehen die Reds das zweite Mal in Folge im Finale der Champions League. Gegen die Tottenham Hotspur (Champions League: Tottenham Hotspur - FC Liverpool, Samstag 21 Uhr im LIVETICKER) soll es diesmal endlich klappen mit dem ersten großen Titel der Klopp-Ära.

Doch Klopp betont stets, ohne sein Team sei das Geleistete unmöglich. Doch wer sind die Männer, die im Schatten des deutschen Teammanagers agieren? SPORT1 stellt sie vor.