Die Streichkandidaten des FC Barcelona zum Durchklicken:

Es hätte das Triple sein sollen für den ruhmreichen FC Barcelona in dieser Saison. Doch auf das sensationelle Champions-League-Aus in Liverpool nach einem 3:0-Erfolg im Hinspiel folgte auch noch die Finalpleite in der Copa del Rey.

Das 1:2 gegen den FC Valencia brachte wieder einmal die Erkenntnis, dass Lionel Messi nicht alles alleine regeln kann. In Abwesenheit von Luis Suárez und Ousmane Dembélé traf der Argentinier zwar auch gegen die Fledermäuse. Doch das war zu wenig.

Denn auf der anderen Seite reichten zwei Torschüsse von Rodrigo zu den zwei entscheidenden Treffern für Valencia. Trainer Ernesto Valverde wird weitermachen dürfen. Doch am Personal wird sich einiges verändern.

Mit Frenkie de Jong von Ajax Amsterdam ist ein Hoffnungsträger bereits für 75 Millionen Euro verpflichtet. Dazu kommt Rechtsverteidiger Emerson von Atletico Minas Gerais für zwölf Millionen Euro.

SPORT1 zeigt die Liste der Spieler, für die das Kapitel Barca dagegen womöglich nach dieser Saison beendet ist.