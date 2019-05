Nach dem 4:0-Sieg des FC Liverpool gegen den FC Barcelona fand auch im zweiten Halbfinale der Champions League ein echtes Fußballwunder statt.

Trotz einer 2:0-Halbzeitführung von Ajax Amsterdam gegen Tottenham Hotspur schafften es die Gäste, das 0:1 aus dem Hinspiel wettzumachen. Am Ende gewann der Premier-League-Klub 3:2 und trifft nun im Endspiel in Madrid auf Liverpool. (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Anzeige

SPORT1 fasst die Stimmen aus Sky und der Mixed Zone zusammen:

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Mauricio Pochettino (Trainer Tottenham): "Das war sehr emotional. Es ist schwer mit Worten zu beschreiben. Die zweite Hälfte war unglaublich, wir sind viel höher gestanden und haben Ajax zu Fehlern gezwungen. Wir haben es verdient, ins Finale einzuziehen. Jetzt können wir uns auf das Endspiel freuen.

Heung-Min Son (Tottenham): "Die zweite Halbzeit war ein komplett verrücktes Spiel. Wir haben gefightet bis zum Ende. Wir haben immer an uns geglaubt. Lucas hat das mit dem ersten Tor super gemacht, danach haben wir Selbstvertrauen bekommen. Drei Tore von Lucas sind Wahnsinn. Wir sind sehr glücklich. Ich glaube immer noch nicht, dass wir gewonnen haben. Jetzt brauchen wir noch einen Schritt, im Finale ist alles möglich.

Christian Eriksen (Tottenham): "Das war ein verrücktes Spiel. Wir wollten uns in der zweiten Halbzeit zurückkämpfen und hatten dann das Glück auf unserer Seite. Für Ajax tut es mir leid - sie haben in beiden Spielen besseren Fußball gespielt als wir."

Jetzt das aktuelle Trikot von Tottenham Hotspur bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Matthijs de Ligt (Ajax): "Wenn du so nah am Finale bist und in der letzten Sekunde verlierst, dann ist es einfach unbeschreiblich. Wir haben uns in der zweiten Hälfte zu sehr reindrängen lassen. Das ist die schlimmste Art aus der Champions League auszuscheiden."