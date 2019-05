Nächster Sieg in der Fremde: Ajax Amsterdam erobert Europa.

Auch Tottenham Hotspur konnte die Truppe von Trainer Erik ten Hag im Halbfinal-Hinspiel der Champions League nicht stoppen. Der 1:0-Sieg in London ist für das Team aus den Niederlanden der dritte Auswärtserfolg in Serie - und bedeutet die Einstellung eines beeindruckenden Champion-League-Rekords. Bisher konnten nur der FC Bayern München und Real Madrid alle Auswärtspartien in der K.o.-Runde für sich entscheiden.

Bei den Bayern war das in der Triple-Saison 2012/13 der Fall, Real Madrid wiederholte das Kunststück fünf Jahre später (2017/18) - auch die Königlichen krönten sich in dieser Saison zum Sieger in der Königsklasse.

Ajax hatte im Achtelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid phänomenal mit 4:1 gewonnen, die Viertelfinal-Partie bei Juventus Turin wurde endete mit einem 2:1-Erfolg. Ein Fun-Fact zum Schluss: Ajax hat allein in dieser Saison mehr Auswärtssiege in der K.o.-Phase gefeiert als Manchester City in seiner gesamten Champions-League-Geschichte.

