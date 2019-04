Es geht um das Finale der Champions League, das größte Spiel im europäischen Klub-Fußball.

Und trotzdem sind die Trainer der beiden Halbfinalisten Tottenham Hotspur und Ajax Amsterdam vor dem Hinspiel (Champions League: Tottenham Hotspur - Ajax Amsterdam ab 21 Uhr im LIVETICKER, alle Infos auch ab 20.30 Uhr im Fantalk LIVE im TV auf SPORT1) damit beschäftigt, sich klein zu machen.

Den Auftakt machte Spurs-Trainer Mauricio Pochettino. "Die Premier League ist komplett anders als die niederländische Liga. Die Realität ist: Ajax wird mehr Zeit für die Vorbereitung haben und Risiken vermeiden können." Das finde er "nicht fair."

Er wolle keine Debatte lostreten, aber er wünsche sich Chancengleichheit vor einem so wichtigen Spiel.

Ten Hag schlägt zurück

Tottenham hatte am Samstag gegen West Ham (1:0) gespielt und am Dienstag Brighton & Hove Albion knapp besiegt (1:0). Ajax hatte am Wochenende dagegen spielfrei und war zuletzt vor einer Woche aktiv, genau am 23. April. Den Vorwurf der Unfairness wollte sein Gegenüber, Trainer Erik ten Hag, dennoch nicht einfach auf sich sitzen lassen.

"Wir bekommen 10 Millionen Euro für die Teilnahme an der Eredivisie", sagte der Niederländer und ergänzte: "Und Tottenham bekommt viele, viele Millionen mehr in der Premier League. Ist das uns gegenüber nicht unfair?"

Unterschiedliche Voraussetzungen gebe es immer. "Damit muss man einfach umgehen können. So machen wir das."