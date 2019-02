In den vergangenen Wochen war Sami Khedira bei Juventus Turin der gefeierte Mann - doch im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen Atletico Madrid fehlt der deutsche Mittelfeldstar.

Bei Untersuchungen wurden Herzprobleme bei Khedira festgestellt, weswegen der Weltmeister von 2014 auf unbestimmt Zeit ausfällt. Um welche Art von Herzproblemen es sich handelt, wurde von Juventus nicht bekannt gegeben.

Trainer Massimiliano Allegri sprach auf der Pressekonfereenz vor dem Duell bei Atletico (Champions League: FC Liverpool - FC Bayern Mittwoch, 21 Uhr im LIVETICKER) lediglich von Herzrhythmusstörungen.

Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler unterziehe sich in Turin weiterer Test, unter anderem einer elektrophysiologischen Untersuchung, so Allegri. Eine genaue Diagnose werde in den kommenden Tagen erwartet.