Seit der Auslosung am 17. Dezember vergangenen Jahres fiebern die Fans des FC Bayern diesem Duell entgegen.

Erstmals seit April 1981 ist der deutsche Rekordmeister zu Gast an der legendären Anfield Road in Liverpool ( Champions League: FC Liverpool - FC Bayern München ab 21 Uhr im LIVETICKER , alle Infos dazu auch im Fantalk ab 20.30 Uhr im TV auf SPORT1 ). Damals erreichten sie im Halbfinal-Hinspiel des Landesmeister-Wettbewerbs ein torloses Remis bei den Reds, im Rückspiel allerdings kam nach einem 1:1 aufgrund der Auswärtstorregel das Aus für Karl-Heinz Rummenigge und Co.

Anzeige

Mit dem SPORT1 Messenger keine News mehr verpassen – Hier anmelden | ANZEIGE

Das soll sich knapp 38 Jahre später aus Bayern-Sicht natürlich nicht wiederholen.

Bayern-Präsident Uli Hoeneß zu Gast im CHECK24 Doppelpass - am 24. Februar ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

+++ 12.27 Uhr: Coman und Goretzka doch dabei? +++

Auf die einfache Frage eines Reporters "Wie geht's?" antwortete Leon Goretzka nicht, sondern verschwand wortlos im Mannschaftsbus, als es zum Anschwitzen ging.

Auch Kingsley Coman war mit dabei. Dies ist aber noch kein Signal, dass beide am Abend im Kader stehen werden. Niko Kovac will sich noch nicht festlegen, was seine beiden Sorgenkinder angeht. Eine Entscheidung wird daher erst in der Teambesprechung am Nachmittag fallen, bevor es dann am Abend zum Stadion geht.

+++ 12.05 Uhr: Starke Heimbilanz der Reds +++

Der FC Liverpool hat die letzten fünf Heimspiele in der Champions League gewonnen. In der Gruppenphase der laufenden Saison wurden Paris Saint-Germain (3:2), Crvena zvezda (4:0) und Napoli (1:0) bezwungen. In den letzten 19 Europapokal-Heimspielen (14 Siege, fünf Remis) gab es keine Niederlage mehr (zuletzt beim 0:3 gegen Real Madrid am 22. Oktober 2014).

+++ 11.39 Uhr: SPORT1 bei Shaqiri daheim +++

Der frühere Bayern-Star Xherdan Shaqiri hat SPORT1 daheim empfangen, dort, wo er schon zu seiner zeit bei Stoke City wohnte. Hier gibt es Teil 1 des Exklusiv-Interviews.

Xherdan Shaqiri (l.) empfing SPORT1-Chefreporter Florian Plettenberg (M.) und Redakteur Florian Mesner © SPORT1

+++ 11.34 Uhr: Ab geht's zum Anschwitzen +++

Die Bayern haben sich auf den Weg zum Stadion der Tranmere Rovers im benachbarten Birkenhead gemacht, um dort den Kreislauf bei einer lockeren Trainingseinheit in Schwung bringen. Die Spannung steigt.

+++ 11.08 Uhr: Hoeneß verrät sein Wunschergebnis +++

Bayern-Boss Uli Hoeneß legt sich fest und verrät sein Wunschergebnis. Am kommenden Sonntag ist er übrigens zu gast im CHECK24 Doppelpass.

Hoeneß nennt sein Wunschergebnis für das Hinspiel

+++ 11.01 Uhr: Erst das sechste Duell +++

Beide Teams haben im Europapokal schon für viel Furore gesorgt, daher ist es vielleicht etwas überraschend, dass es erst das sechste Duell zwischen beiden Klubs ist. Seit fast zwei Jahrzehnten hat es dieses nicht mehr gegeben. Zuletzt war dies im UEFA-Superpokal 2001 der Fall, als Liverpool im Stade Louis II in Monaco einen 3:2-Sieg feierte.

+++ 10.51 Uhr: Der Hotel-Name als schlechtes Omen? +++

"Wir werden nicht unbedingt ein 0:0 erleben. Das kann ich mir nicht vorstellen”, sagte Kovac, der ein intensives und hochklassiges Spektakel im ersten Achtelfinal-Duell mit Jürgen Klopps FC Liverpool erwartet. "Der Fokus ist da, wir werden einen harten Fight bieten müssen”, prophezeite Kovac am Montagabend.

Abergläubisch scheinen sie beim FC Bayern immerhin nicht zu sein. Oder besitzen sie sogar britischen Humor? Im Hotel in Liverpool könnten den einen oder anderen Münchner Starkicker durchaus mulmige Gefühle beschleichen. "Titanic" heißt die direkt am Mersey River gelegene Luxusherberge, in der die Münchner am Montag ohne den erkrankten Nationalspieler Jérôme Boateng ihre Zimmer bezogen.

+++ 10.30 Uhr: Jetzt ist auch Papa Ribery da +++

Franck Ribéry wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag zum fünften mal Vater und reiste daher erst am Montagabend in Liverpool im Mannschaftshotel an. Ob der Franzose eine Option für das Spiel sein wird, will Niko Kovac heute im Laufe des Tages entscheiden. Man darf gespannt sein...

+++ 10.21 Uhr: Kovac mit Kampfansage +++

Kovac mit Kampfansage: "100 Prozent reichen nicht!"

So können Sie Liverpool - Bayern LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Liveticker: SPORT1