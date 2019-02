Der FC Bayern hat seinen Winter-Neuzugang Alphonso Davies für die K.o.-Phase der Champions League nachnominiert.

Der 18-jährige Kanadier spielte bis Ende Oktober bei den Vancouver Whitecaps und feierte am 27. Januar sein Pflichtspieldebüt für die Bayern, als er kurz vor Schluss beim 4:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart eingewechselt wurde.

Liverpool wieder mit Oxlade-Chamberlain

Der englische Tabellenführer FC Liverpool kann im Achtelfinale der Königsklasse gegen die Bayern unterdessen wohl wieder auf Mittelfeldspieler Alex Oxlade-Chamberlain zurückgreifen.

Der Klub um Teammanager Jürgen Klopp meldete den englischen Nationalspieler nach langer Verletzungspause für die K.o.-Phase nach, in der Liverpool in der Runde der letzten 16 am 19. Februar und 13. März auf die Bayern trifft.

Oxlade-Chamberlain hatte sich im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals der vergangenen Saison gegen den AS Rom einen Kreuzbandriss zugezogen und war seitdem ausgefallen.