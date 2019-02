Pep Guardiola hat erklärt, warum Toptalent Rabbi Matondo Manchester City den Rücken gekehrt hat und stattdessen zu Schalke 04 gewechselt ist.

"Er hatte viele Konkurrenten wie Leroy Sane, Riyad Mahrez oder Bernardo Silva. Es ist nicht leicht, ins Team zu kommen. Wir haben Vertrauen in ihn, aber manche Spieler warten auf ihre Möglichkeiten und manche gehen", sagte der City-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Achtelfinal-Hinspiel in Gelsenkirchen (Champions-League-Achtelfinale: Schalke 04 - Manchester City, Mi. ab 21 Uhr im LIVETICKER, alle Infos dazu auch ab 20.45 Uhr im Fantalk im TV auf SPORT1) und ergänzte:

"Er ist zu einem großen Klub wie Schalke gegangen und wächst dort. Für die Premier League würde er vielleicht mehr Zeit brauchen. Wir müssen seine Entscheidung akzeptieren. Er ist so schnell und wird unter Tedesco lernen. Nicht jeder kann bei Manchester City spielen."

Der 18-Jährige wechselte im Januar zu den Königsblauen und kam bisher zu zwei Bundesliga-Einsätzen für Schalke.

Guardiola verteilte außerdem ein großes Lob an den Ex-Schalker Leroy Sane. "Er hat sich enorm verbessert und will ein unglaublicher Spieler werden. Er hat ein unglaubliches Potenzial und verbessert sich weiter. Er ist schon ein toller Spieler und kann noch besser werden. Das hängt aber von ihm ab."

Der Spanier, der die Fragen der deutschen Journalisten in erstaunlich gutem Deutsch beantwortete, warnte außerdem vor S04: "Die Qualität ist da, Tedesco hat eine gute letzte Saison gespielt. (...) Die Tabelle in der Bundesliga ist egal, es ist ein anderer Wettbewerb."

Die Pressekonferenz im LIVETICKER zum Nachlesen:

Kevin De Bruyne hat Feierabend, jetzt ist Pep Guardiola dran.

+++ ManCity besser als letztes Jahr? +++

"Das Niveau ist gleich. Wir haben in der Liga ein bisschen mehr Spiele verloren. Manche Mannschaften haben herausgefunden, wie wir spielen, aber wir werden das unter Pep nicht ändern. Es gibt keinen großen Unterschied im Vergleich zum letzten Jahr. Wir können auf einem hohen Niveau spielen und vielleicht gewinnen wir in dieser Saison mehr Titel. Wenn wir drei gewinnen, ist die Saison besser als die letzte."

+++ Quadruple für City? +++

"Das Ziel ist es nicht, jedes Spiel zu gewinnen. Wir müssen immer auf das nächste Spiel schauen. Wir denken von Runde zu Runde und wollen ins Viertelfinale der Champions League einziehen. Unser großes Ziel ist es nicht, alle vier Wettbewerbe zu gewinnen, sondern von Spiel zu Spiel zu denken."

+++ ManCity gut genug für den Titel? +++

"Der Niveau in der Champions Leaguer ist höher als in der Premier League, nur die besten Mannschaften spielen dort. Wir wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen und so gut wie möglich spielen."

+++ Überraschungen im City-Kader +++

Drei wichtige Spieler von Manchester City haben die Reise nach Gelsenkirchen nicht angetreten.

Im Flieger fehlten sowohl Gabriel Jesus als auch Fabian Delph und John Stones. Beide hatten das Vormittagstraining verpasst, einen offiziellen Grund nannte City aber nicht.

Der zuletzt verletzte Vincent Kompany ist dabei, auch der junge Innenverteidiger Philippe Sandler steht im vorläufigen 20er-Kader, aus dem Guardiola noch zwei Spieler streichen muss.

