Jose Mourinho hat einen neuen Job. Der Portugiese wird TV-Experte im russischen Staatssender RT. Der Star-Trainer werde seine eigene Show erhalten, gab der Sender am Montag bekannt. In "An der Seitenlinie mit Jose Mourinho" wird der 56-Jährige erstmals am 7. März die Spiele des Champions-League-Achtelfinales analysieren.

Mourinho wird die Champions-League-Spiele der Woche analysieren und die größten Gesprächsthemen in der Welt des Fußballs diskutieren. Die Show läuft bis zum Finale der Champions League am 1. Juni in Madrid.

Für "The Special One" besteht damit die Möglichkeit, seinem ehemaligen Team Manchester United ordentlich auf die Finger zu schauen. Der Premier-League-Klub trifft im Achtelfinale der Königsklasse auf Paris Saint-German mit Trainer Thomas Tuchel.

Mourinho bei ManUnited gefeuert

Mourinho arbeitete bereits bei der WM im vergangenen Jahr als TV-Experte für RT. Bei Manchester United wurde er im Dezember nach zweieinhalb Jahren entlassen.

Seit seinem Abschied fuhr United unter der Regie des neues Teammanagers Ole Gunnar Solskjaer in elf Spielen zehn Siege ein. Besonders der unter Mourinho oft kritisierte Paul Pogba blühte unter dem neuen Coach regelrecht auf.