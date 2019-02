Die Champions League geht mit dem Achtelfinale in die heiße Phase und die Fans können im Fantalk mitfiebern.

SPORT1 präsentiert den Fußballtalk aus der "Champions Sportsbar" im München Marriott Hotel am Mittwoch, 13. Februar, LIVE ab 20.45 Uhr.

Im Mittelpunkt stehen die Hinspiele des Achtelfinals, SPORT1 informiert topaktuell zu den jeweiligen Partien, dazu ordnet die Expertenrunde im Free-TV die Geschehnisse ein.

BVB bei Spurs gefordert

Am Abend muss Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund beim englischen Team Tottenham Hotspur bestehen. Die Schwarz-Gelben wollen nicht nur in der Bundesliga den Titel einfahren, sondern peilen auch in der Champions League große Ziele an. Allerdings geht der BVB mit großen Personalsorgen ins Achtelfinal-Hinspiel.

Dem Team von Trainer Lucien Favre fehlen in Marco Reus, Paco Alcacer, Julian Weigl und Lukasz Piszczek gleich vier Stammkräfte. Die Londoner gehen ohne ihre Topstars Harry Kane und Dele Alli in das Duell.

Zudem empfängt Ajax Amsterdam Titelverteidiger Real Madrid.

Basler und Pocher zu Gast im Fantalk

Thomas Helmer moderiert, Gäste der Runde sind Ex-Bayern-Star Mario Basler, der frühere Nationalkeeper Tim Wiese, Oliver Pocher sowie Rudi Brückner und Hartwig Thöne (beide SPORT1).

Co-Moderatorin Valentina Maceri wird auch Teil der Fantalk-Runde sein und sowohl das Publikum vor Ort als auch die User in den Social-Media-Kanälen einbinden.