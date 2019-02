Vorjahres-Halbfinalist AS Rom darf in der Champions League auf den erneuten Einzug ins Viertelfinale hoffen.

Die Italiener gewannen das Achtelfinal-Hinspiel gegen den früheren Titelgewinner FC Porto 2:1 (0:0) und verschafften sich damit einen kleinen Vorteil für das Rückspiel am 6. März (Mittwoch) beim Vorrundengegner von Vizemeister Schalke 04.

Matchwinner für das Team des früheren Wolfsburger Bundesliga-Profis Edin Dzeko war der 19-jährige Nicolo Zaniolo mit einem Doppelpack binnen sieben Minuten (70. und 76.). Portos Chancen wahrte Adrian Lopez (79.) mit dem Anschlusstreffer. (Das Spiel im Ticker zum Nachlesen)

Dzeko scheitert am Pfosten

Rom, das in der Vorrundengruppe G als Tabellenzweiter hinter Titelverteidiger Real Madrid die Runde der besten 16 erreicht hatte, ließ vor 51.727 Zuschauern im Olympiastadion schon vor Zaniolos Doppelschlag mehrere gute Chancen zur Führung ungenutzt. Bei der zunächst besten Gelegenheit der Platzherren traf Dzeko sieben Minuten vor der Pause nur den Pfosten. Von einem weiteren Pfostentreffer des Bosniers profitierte Zaniolo bei seinem zweiten Tor. (SERVICE: Spielplan der Champions League)

Porto muss durch die Niederlage wie schon in der vergangenen Saison das Königsklassen-Aus bereits im Achtelfinale befürchten. Vor Jahresfrist war der Champions-League-Sieger von 2004 in der Runde der besten 16 am späteren Finalisten FC Liverpool gescheitert.