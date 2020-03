Die größten Europapokalwunder der deutschen Klubs zum Durchklicken:

Vor 34 Jahren war Bayer Uerdingen im Viertelfinal-Rückspiel des damaligen Euopapokal der Pokalsieger gegen Dynamo Dresden nach 45 Minuten schon so gut wie draußen. Es folgte eines der irrsten Spiele der Europapokalgeschichte.

"Es macht mich stolz, an dieser Leistung - wenn auch nur in Form einer einzigen Aktion, der Abwehr des Angriffs in der 85. Minute - beteiligt gewesen zu sein", sagt der damalige Keeper Werner Vollack zu SPORT1.

Anzeige

Doch wo reiht sich dieses "Wunder von Grotenburg“ ein? SPORT1 zeigt die größten Europapokalwunder mit deutscher Beteiligung.