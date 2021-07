Champions-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg hat einen Monat vor dem Start der Fußball-Bundesliga die nächste Testspielpleite kassiert. Das Team des neuen Trainers Mark van Bommel unterlag vier Tage nach dem 0:3 gegen Hansa Rostock auch dessen Ligarivalen Holstein Kiel, diesmal mit 0:1 (0:0). Alexander Mühling (60.) erzielte das einzige Tor.

Für die Wolfsburger folgen Härtetests gegen die französischen Topklubs Olympique Lyon und AS Monaco. Zum Saisonauftakt ist am 14. August Aufsteiger VfL Bochum zu Gast, zuvor ist Wolfsburg beim Regionalligisten Preußen Münster in der ersten Runde des DFB-Pokals gefordert.