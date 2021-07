Unternehmer Lars Windhorst hat die Zahlung einer weiteren Summe an den Fußball-Bundesligisten Hertha BSC bestätigt. "An alle, die gezweifelt haben: Das Geld ist auf dem Konto von Hertha eingegangen - 35 Millionen Euro!", schrieb der Investor am Montag bei Twitter.

"Die letzte Rate wird dann wie vereinbart auch kommen. Viel Lärm um nichts", schrieb Windhorst weiter. Insgesamt habe er bislang 345 Millionen Euro investiert. Aus Erfahrung wisse er, "dass die nächsten Angriffe nicht lange auf sich warten lassen werden". Davon wolle er sich jedoch nicht "von meinem unternehmerischen Weg und dem Einsatz für Hertha abbringen" lassen.

"Das ist positiv", sagte Sport-Geschäftsführer Fred Bobic, auf die aktuelle Kaderplanung hätten die Millionen aber keine konkreten Auswirkungen. "Ich freue mich, wenn wir mehr Eigenkapital haben. Aber wir werden mit weisem Augen darauf schauen, wie viel Geld wir ausgeben wollen", sagte Bobic und kündigte an, dass der Klub "Personalkosten senken" wolle.

Windhorst und seine Tennor-Gruppe hatten 2019 zunächst 49,9 Prozent an der ausgegliederten Hertha BSC GmbH & Co. KGaA erworben und im Vorjahr verkündet, die Anteile auf 66,6 Prozent aufstocken zu wollen. Dafür sollten insgesamt rund 374 Millionen Euro fließen, zuletzt standen noch rund 65 Millionen davon aus. Zudem wurde der Zahlungsplan in der Vergangenheit häufiger neu angepasst.

Nach Medienberichten über Zahlungsprobleme hatte Tennor-Sprecher Andreas Fritzenkötter bereits am vergangenen Donnerstag dem kicker die Zahlung der neuen Rate über 35 Millionen bestätigt.