Fußball-Bundesligist Union Berlin hat mit mehrtägiger Verspätung sein erstes Testspiel der Saisonvorbereitung absolviert. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer bezwang den Drittliga-Aufsteiger Viktoria Berlin am Mittwoch im Jahnstadion mit 5:2 (1:1), Zugang Andreas Voglsammer traf doppelt.

Da der Gegner stundenlang im Stau feststeckte, hatte das geplante Duell mit Dukla Prag am Samstag zunächst verschoben und dann abgesagt werden müssen. Stattdessen setzte Union für seine Fans im Stadion an der Alten Försterei ein verkürztes internes Testspiel an.