Fußball-Bundesligist Union Berlin hat auch sein zweites Testspiel der Saisonvorbereitung souverän für sich entschieden. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer bezwang am Samstag Zweitliga-Rückkehrer Dynamo Dresden mit 3:0 (2:0). Marcus Ingvartsen (37.), Neuzugang Andreas Voglsammer (45.) und Robin Knoche (53.) trafen für den Conference-League-Teilnehmer.

Am Mittwoch hatte Union zum Auftakt Drittliga-Aufsteiger Viktoria Berlin mit 5:2 geschlagen. Das erste Pflichtspiel der Saison für die Eisernen steigt am 8. August in der ersten Pokalrunde bei Drittligist Türkgücü München. In der Bundesliga ist Bayer Leverkusen am 14. August der erste Gegner.