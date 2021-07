Ohne den angeschlagenen Relegationshelden Sebastian Andersson und drei Nationalspieler hat Steffen Baumgart sein erstes Training beim Bundesligisten 1. FC Köln geleitet.

Der Schwede Andersson, der in der Relegation gegen Holstein Kiel überragte, absolvierte wegen Knieproblemen nur ein individuelles Programm. Die EM-Teilnehmer Louis Schaub (Österreich) und Ondrej Duda (Slowakei) sowie der Tunesier Ellyes Skhiri sind noch im Urlaub.

Ebenfalls fehlten Jorge Mere, der aus privaten Gründen erst am Montag nach Köln zurückreiste, Routinier Marcel Risse war ebenfalls nicht dabei. Der 31-Jährige, der zuletzt auf Leihbasis für Viktoria Köln auflief, wird seinen Vertrag beim FC wohl auflösen und dauerhaft bei Viktoria in der 3. Liga spielen.

Baumgart, ehemals Trainer des SC Paderborn und in Köln Nachfolger von Übergangscoach Friedhelm Funkel, hatte bei seiner ersten Einheit vor rund 250 Fans dennoch 33 Spieler (inklusive vier Torhüter) zur Verfügung. Der Kader soll noch ausgedünnt werden.

Vor und während des Trainingslagers in Donaueschingen (16. bis 25. Juli) stehen für den FC insgesamt sechs Testspiele auf dem Programm (u.a. gegen Bayern München am 17. Juli). Das erste Pflichtspiel steigt in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Carl-Zeiss Jena (6. bis 9. August).