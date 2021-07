Der schwedische Nationalspieler Robin Quaison verlässt den FSV Mainz 05 ablösefrei in Richtung Saudi-Arabien.

Der Stürmer schließt sich dem Erstligisten Al-Ettifaq an und erhält dort einen Dreijahresvertrag, das teilte der aufnehmende Klub am Donnerstag mit. In Mainz war Quaisons Vertrag ausgelaufen.

Quaison bester Mainzer Bundesliga-Torschütze

Der Angreifer war 2017 aus Palermo nach Mainz gekommen und erzielte seither 31 Bundesliga-Tore.

Damit ist der 27-Jährige bester FSV-Torschütze in der höchsten deutschen Spielklasse. Bei der EM schied Quaison mit Schweden im Achtelfinale aus und blieb ohne eigenen Treffer.