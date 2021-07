Stürmer Joel Pohjanpalo von Bayer Leverkusen ist positiv auf COVID-19 getestet worden.

Laut Vereinsmitteilung vom Donnerstag wurde die Infektion des finnischen EM-Teilnehmers unmittelbar vor dessen Rückkehr aus dem Urlaub bemerkt.

Daher habe Pohjanpalo "keinerlei Kontakt zur Lizenzmannschaft und zum Betreuerstab von Bayer 04" gehabt.

Der 26-Jährige befindet sich "in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt" in Quarantäne.

Das am Freitag beginnende Trainingslager in Zell am See/Österreich wird er verpassen.