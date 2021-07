Eine Ära beim FC Bayern München ging zu Ende.

Karl-Heinz Rummenigge verabschiedete sich aus der sportlichen Führung des Rekordmeisters, er zog sich nach über 20 Jahren als Funktionär zurück. Zum 1. Juli übernahm Oliver Kahn endgültig als neuer starker Mann an der Säbener Straße.

Anzeige

Der SPORT1 Podcast "Meine Bayern-Woche" auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee

Auch auf der Trainerposition ist alles neu: Am Montag startete Julian Nagelsmann mit dem Team in die Vorbereitung. Auf die 13 EM-Fahrer muss der 33-Jährige aber noch verzichten.

Viel frischer Wind also beim Bundesliga-Primus. In seiner Antrittspressekonferenz stellt sich Kahn erstmals in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender den Medien. Gemeinsam mit Präsident Herbert Hainer wird er zu den wichtigen Themen Stellung beziehen und einen Ausblick auf seine Arbeit beim Rekordmeister geben.

SPORT1 begleitet die Pressekonferenz ab 13.30 Uhr im LIVETICKER.

>>> Hier aktualisieren <<<

+++ Kahn über seine Aufgabe +++

"Es war immer mein Bestreben, mir für den Falle einer Rückkehr diese Zeit zu geben. Es war eine sehr gute Zeit. Ich war an vielen Projekten beteiligt, konnte Kontakte knüpfen. Das hat dafür gesorgt, dass ich mich sehr wohlfühle und das Rüstzeug mitbringe."

+++ Hainer über die Erwartungen an Kahn +++

"Die vergangene Zeit stellt den FC Bayern vor ganz neue Herausforderungen, auch durch die Pandemie. Diese müssen wir meistern. Kahn hat sich eine Menge wirtschaftliche Kompetenz erarbeitet und ist FC Bayern durch und durch. Er hat als Torwart Geschichte geschrieben, das wird er als Manager auch."

+++ Hainer über Kahns Werdegang +++

"Wir haben ihn damals sehr gezielt ausgesucht. Wir wollten einen Fußballfachmann haben, der den FC Bayern kennt und die wirtschaftlichen Fähigkeiten hat, den Verein zuführen. Er hatte jetzt Zeit sich den neuen FC Bayern München anzugucken. Die Zeit hat ihm sehr gut getan, dass er alle Abteilungen kennenlernen konnte und sehr eng mit Karl-Heinz Rummenigge zusammengearbeitet hat. Er hat die Zeit unheimlich gut genutzt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm."

+++ Herzlich Willkommen +++

In wenigen Augenblicken geht es los.

+++ Upamecano doch beim Trainingsstart dabei +++

Entgegen vorheriger Planungen wird Dayot Upamecano, Neuzugang beim FC Bayern, bei seinem Ex-Klub RB Leipzig zum Trainingsauftakt nicht auf der Matte stehen müssen. Das gaben die Münchner am Montag bekannt.