Der Sommerfahrplan des FC Bayern steht.

Wie der deutsche Rekordmeister am Freitag mitteilte, wird das Team unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann vier Testspiele bestreiten, bevor es ab dem 6. August mit der ersten Runde im DFB-Pokal wieder offiziell losgeht.

Erstmals zusammenrufen wird Nagelsmann seine Mannschaft - dann noch ohne diverse EM-Fahrer - am 5. und 6. Juli - an diesen beiden Tagen stehen erste Leistungstests an, ab dem 7. Juli wird dann das Training aufgenommen. Der erste von vier Tests steigt dann am 17. Juli, in Villingen tritt Bayern gegen den 1. FC Köln an.

Im Rahmen der "Audi Summer Tour" kommt es dann noch zu drei weiteren Partien gegen interessante Gegner. Am 24. Juli steht der FCB dem niederländischen Topklub Ajax Amsterdam gegenüber, am 28. Juli folgt ein Aufeinandertreffen mit Borussia Mönchengladbach.

Für die Generalprobe ist ein Duell mit dem SSC Neapel geplant, dass am 31. Juli stattfinden soll.

Alle vier Spiele werden live bei MagentaTV zu sehen sein, die Partien gegen Ajax und Neapel sind zudem bei RTL empfangbar.