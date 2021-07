Eintracht Frankfurt hat Rafael Santos Borré verpflichtet.

Die Hessen, die sich schon länger mit dem kolumbianischen Angreifer in Diensten von River Plate beschäftigt hatten, statteten ihn mit einem Vier-Jahres-Vertrag aus. Borre kommt ablösefrei.

Anzeige

"Rafael Santos Borré ist ein sehr interessanter Spieler, der bereits Erfahrungen im europäischen Klubfußball sammeln konnte", wird Sportvorstand Markus Krösche auf der Eintracht-Website zitiert.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Und weiter: "Er wird uns mit seinem Torinstinkt und seiner Treffsicherheit helfen. Wir sind froh, einen Spieler mit internationalem Format gewonnen zu haben. Sowohl sportlich als auch wirtschaftlich ist es für uns ein sehr guter Transfer." (Alles Wichtige zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Mit Kolumbien bei der Copa América im Einsatz

Borré kennt sich in Europa bereits aus, da ihn Atlético Madrid 2015 für fünf Millionen Euro nach Spanien holte.

Der Klub verlieh den 25-Jährigen zunächst zurück in die Heimat und in der darauffolgenden Spielzeit zum FC Villarreal (30 Pflichtspiele, vier Tore, zwei Vorlagen). (Alles Wichtige zur Bundesliga)

Für River Plate erzielte er zuletzt in 149 Pflichtspielen 56 Tore, legte 18 weitere Treffer auf und war auch am Gewinn der Copa Libertadores 2018 beteiligt, der südamerikanischen Königsklasse.

Der EM Doppelpass mit Uli Hoeneß, Stefan Effenberg und Mario Basler am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Aktuell ist Borré mit der Nationalmannschaft seines Heimatlandes Kolumbien in Brasilien bei der Copa América im Einsatz.. Am 7. Juli steht das Halbfinale gegen Argentinien an. Vom weiteren Abschneiden hängt ab, wann Borré nach Frankfurt kommt.

Bei der Eintracht soll Borré in die Fußstapfen von André Silva treten, der kürzlich zu RB Leipzig wechselte. Den Portugiesen eins zu eins zu ersetzen, dürfte allerdings ein schweres Unterfangen werden.