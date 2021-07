Der Testspiel-Sommer nimmt so langsam richtig Fahrt auf. Am Mittwoch sind aus der Bundesliga unter anderem der VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen gefordert.

SPORT1 zeigt die beiden Vorbereitungspartien der Werksteams ab 15.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1.

Um 16 Uhr bekommen es zunächst die Wölfe mit Zweitligist Holstein Kiel zu tun. Nach der herben 0:3-Niederlage gegen Hansa Rostock am Wochenende und der anschließenden Kritik von Trainer Mark van Bommel werden seine Spieler in ihrem dritten Testspiel auf Wiedergutmachung aus sein.

Leverkusen misst sich mit Wehen Wiesbaden

Leverkusen trifft um 18 Uhr auf SV Wehen Wiesbaden. Der Drittligist hatte zuletzt Eintracht Frankfurt im Testspiel mit 3:1 besiegt.

Die Partie ist gleichzeitig das Debüt von Coach Gerardo Seoane auf der Bayer-Bank. Der Sechste der abgelaufenen Bundesliga-Saison hat bisher noch kein offizielles Vorbereitungsmatch bestritten.

Saisonauftakt in der deutschen Eliteklasse ist am 13. August. Eine Woche vorher legen die Vereine in der 1. Runde des DFB-Pokals mit ihren Pflichtspielen los.

