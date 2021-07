Borussia Dortmund hat das zweite Testspiel der Saisonvorbereitung verloren. (Alle Testspiele im LIVETICKER)

Das Team um Neu-Trainer Marco Rose unterlag am Samstag in Duisburg Erstliga-Rückkehrer VfL Bochum mit 1:3 (0:0). Der Aufsteiger setzte damit ein erstes Ausrufezeichen in der Saisonvorbereitung.

Soma Novothny (66.) und Silvere Ganvoula (69.) brachten den Aufsteiger aus Bochum mit einem Doppelschlag in Führung. Herbert Bockhorn legte wenig später per direkt verwandeltem Freistoß nach (78.).

Die Dortmunder, bei denen Neuzugang Gregor Kobel im Tor seine BVB-Premiere feierte, kamen durch U23-Spieler Marco Pasalic nur noch zum Anschlusstreffer (83.).

In der BVB-Startelf fanden sich prominente Namen wie Marco Reus, Julian Brandt, Giovanni Reyna oder Mo Dahoud. Starstürmer Erling Haaland stand wenige Tage nach seiner Rückkehr ins Training nicht im Kader. Mit Beginn der zweiten Hälfte brachte Rose elf Spieler aus der U23.

Am Dienstag hatte die Borussia beim Rose-Debüt mit 2:0 (2:0) gegen Regionalligist FC Gießen gewonnen. Der VfL absolvierte insgesamt bereits vier Testspiele, von denen er drei gewann.

Ursprünglich war am Samstag ein Dreierturnier mit dem MSV Duisburg und den beiden Bundesligamannschaften geplant gewesen, der Kader des Drittligisten ist nach drei positiven Coronafällen allerdings bis auf Weiteres unter Quarantäne gestellt worden.

Adi Hütter wartet derweil weiter auf seinen ersten Sieg als Trainer von Borussia Mönchengladbach.

Im zweiten Vorbereitungsspiel unter dem Österreicher unterlag die Elf vom Niederrhein bei Zweitligist SC Paderborn mit 1:3 (0:1).

Das eingewechselte Mittelfeldtalent Conor Noß (60.) traf für die Borussia, der kurz nach Ende der Europameisterschaft noch einige Stammspieler wegen Urlaubs fehlen.

Für den SCP, der am kommenden Samstag beim 1. FC Heidenheim in die Zweitliga-Saison startet, waren Uwe Hünemeier (13.), Jannis Heuer (54.) und Dennis Srbeny (61.) erfolgreich.

Im ersten Test war Gladbach beim Drittligisten Viktoria Köln nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Die Gladbacher haben noch drei weitere Tests vereinbart, einen davon beim FC Bayern München, den sie am 13. August auch zum ersten Saisonspiel empfangen.

Eine Woche zuvor steht das knifflige Pokal-Duell beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern auf dem Programm.

Auch Hoffenheim und Fürth patzen

Eine Niederlage musste auch die TSG Hoffenheim hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß unterlag am Samstag beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim mit 0:1 (0:1) durch das Tor von Tim Kleindienst in der 6. Minute.

Nach zwei Wochen der Vorbereitung in Zuzenhausen beziehen die Hoffenheimer am Sonntag ein siebentägiges Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee. In diesem Rahmen treffen die Kraichgauer bei einem weiteren Test am kommenden Samstag auf Bundesliga-Aufsteiger Greuther Fürth.

Ernst wird es für die TSG in der ersten Runde im DFB-Pokal am 9. August bei Drittligist Viktoria Köln, zum Ligaauftakt bekommt es Hoffenheim fünf Tage später auswärts mit dem FC Augsburg zu tun.

Ebenso schlecht erging es der SpVgg Greuther Fürth, die nach ihrer Rückkehr in die Bundesliga weiter auf den ersten Sieg in der Saisonvorbereitung wartet.

Das Team von Trainer Stefan Leitl kam im dritten Testspiel gegen Zweitliga-Aufsteiger FC Ingolstadt nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Stefan Kutschke (34.) erzielte die Führung für die Ingolstädter, die Max Christiansen nur zwei Minuten später egalisierte.

Die Fürther verloren ihre beiden vorherigen Testspiele gegen Drittligist Würzburger Kickers und die zweite Mannschaft von Bayern München jeweils mit 0:1. Liga-Auftaktgegner der Spielvereinigung ist am 14. August der VfB Stuttgart.

Union Berlin entschied unterdessen sein zweites Testspiel souverän für sich.

Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer bezwang am Samstag Zweitliga-Rückkehrer Dynamo Dresden mit 3:0 (2:0). Marcus Ingvartsen (37.), Neuzugang Andreas Voglsammer (45.) und Robin Knoche (53.) trafen für den Conference-League-Teilnehmer.

Am Mittwoch hatte Union zum Auftakt Drittliga-Aufsteiger Viktoria Berlin mit 5:2 geschlagen. Das erste Pflichtspiel der Saison für die Eisernen steigt am 8. August in der ersten Pokalrunde bei Drittligist Türkgücü München. In der Bundesliga ist Bayer Leverkusen am 14. August der erste Gegner.