Schwere Zeiten für Roman Bürki bei Borussia Dortmund: Der langjährige Stammkeeper der Schwarz-Gelben trägt fortan nicht mehr die 1 als Rückennumer, sondern die 38.

Grund ist Neuzugang Gregor Kobel, der sich nun mit besagter 1 schmücken darf. Bürki selbst wird beim BVB also noch weiter degradiert, nachdem er in der vergangenen Saison bereits durch Marwin Hitz ersetzt worden war. (Bericht: So plant der BVB mit Haaland)

In große Fußstapfen tritt derweil ein weiterer Neuzugang: Soumaila Coulibaly, der ablösefrei von Paris Saint-Germain gekommen war, spielt künftig mit der Rückennummer 4. Diese hatten bereits Neven Subotic, Christian Wörns, Martin Kree und Michael Schulz getragen.

Der 17-Jährige hatte sich in dieser Woche bereits das Brackeler Trainingsgelände angeschaut. Nach seinem Kreuzbandriss kämpft sich der Innenverteidiger langsam zurück auf den Platz.